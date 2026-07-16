El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este jueves que tras asumir el cargo, el próximo 7 de agosto, restablecerá “la alianza histórica con Israel”, lo que incluye el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como anticipó la víspera el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar.

Un acuerdo en ese sentido se dio el miércoles en Washington en una reunión que sostuvieron Sa’ar y el próximo canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, indicó la oficina de prensa del mandatario electo.

“El acuerdo contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí“, señaló en un comunicado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.Sin embargo, durante la pasada campaña electoral, De la Espriella prometió que restablecería esa relación.“La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo”, agregó el comunicado de De la Espriella.

Según la información, la hoja de ruta acordada entre Sa’ar y Bula establece también que Colombia “retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas”.

En esa línea, el país suramericano “retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, caso al que Petro sumó a Colombia.Hasta la ruptura de relaciones, Israel había sido un gran aliado de Colombia especialmente en los campos de la seguridad y la tecnología, así como un importante proveedor de armas del país, al que a su vez compraba ingentes cantidades de carbón, exportaciones que Petro también suspendió.

“Colombia fue una de las grandes amigas de Israel, y esa amistad volverá a ser, más fuerte que nunca”, escribió ayer Sa’ar en su cuenta de X, en una publicación en la que afirmó que ambos gobiernos trabajarán para fortalecer la alianza bilateral.