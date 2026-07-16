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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales, en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Mario Caicedo / EFE)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales, en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Mario Caicedo / EFE)
/ Mario Caicedo
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este jueves que tras asumir el cargo, el próximo 7 de agosto, restablecerá “la alianza histórica con Israel”, lo que incluye el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como anticipó la víspera el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar.

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