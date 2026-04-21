Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Integrantes de la Policía y peritos forenses trabajan en la zona donde se registró un ataque con arma de fuego este lunes, en la zona arqueológica de Teotihuacán (México). Foto: EFE/ Madla Hartz
Integrantes de la Policía y peritos forenses trabajan en la zona donde se registró un ataque con arma de fuego este lunes, en la zona arqueológica de Teotihuacán (México). Foto: EFE/ Madla Hartz
/ Madla Hartz
Por Agencia EFE

Un tiroteo perpetrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán (Estado de México) causó al menos dos muertos -una turista canadiense y el agresor- y y heridas a 13 personas extranjeras, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas y cinco han sido dadas de alta, según informaron las autoridades mexicanas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.