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Manifestaciones contra el gobierno de Israel al cumplirse mil días desde el 7 de octubre del 2023. (Foto: EFE)
Manifestaciones contra el gobierno de Israel al cumplirse mil días desde el 7 de octubre del 2023. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El Defensor del Pueblo de Israel denunció que el país vive una crisis penitenciaria marcada por “una violación sin precedentes de los derechos básicos de los detenidos”, según un informe del organismo al que EFE accedió este jueves.

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