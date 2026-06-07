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Un vehículo de la policía fronteriza israelí bloquea una calle en la ciudad árabe de Tayibe mientras las fuerzas de seguridad registran la zona tras los múltiples ataques armados ocurridos en Israel el 7 de junio de 2026. Foto: Ilia YEFIMOVICH / AFP
Un vehículo de la policía fronteriza israelí bloquea una calle en la ciudad árabe de Tayibe mientras las fuerzas de seguridad registran la zona tras los múltiples ataques armados ocurridos en Israel el 7 de junio de 2026. Foto: Ilia YEFIMOVICH / AFP
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El grupo islamista Hamás celebró como una “operación heroica” el ataque perpetrado este jueves en varios puntos del centro de Israel por un hombre procedente de Tayibe (de población mayoritariamente palestina), en el que un hombre ha muerto y varios han resultado heridos por disparos.

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