El sistema de defensa aérea israelí intercepta proyectiles sobre Jerusalén mientras las sirenas dan la alarma en el centro de Israel, 7 de marzo de 2026.
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El Ejército israelí detectó este domingo el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio y activó sus sistemas de defensa, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

