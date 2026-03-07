El Ejército israelí detectó este domingo el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio y activó sus sistemas de defensa, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”, señaló el FDI en su canal de Telegram, en el que también indicó que los sistemas de defensa aérea están operando para interceptar los proyectiles y se enviaron alertas preventivas a los ciudadanos en las zonas potencialmente afectadas.

Israel se embarcó hace una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hizbulá se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida la noche de este sábado durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa.