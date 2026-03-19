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Benhamin Netanyahu en una conferencia de prensa sobre el conflicto armado con Irán. (Foto: Agencia EFE)
Benhamin Netanyahu en una conferencia de prensa sobre el conflicto armado con Irán. (Foto: Agencia EFE)
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel aseguró este jueves que su fuerza aérea llevó a cabo un ataque contra instalaciones clave de la Armada iraní en el mar Caspio, en el primer ataque israelí a la flota del país persa desde el inicio de la ofensiva.

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