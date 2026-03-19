El Ejército de Israel aseguró este jueves que su fuerza aérea llevó a cabo un ataque contra instalaciones clave de la Armada iraní en el mar Caspio, en el primer ataque israelí a la flota del país persa desde el inicio de la ofensiva.

“Durante los ataques, los cazas de la Fuerza Aérea Israelí atacaron objetivos en las instalaciones portuarias y bases de la Armada iraní, donde se encontraban estacionadas decenas de buques militares, incluyendo buques lanzamisiles y patrulleros”, afirma un comunicado militar.

Algunas de estas embarcaciones, sostienen los militares israelíes, estaban equipadas con “sistemas de vigilancia aérea y misiles antisubmarinos”.

Asimismo, el Ejército israelí indicó que fue atacado un centro de mando portuario desde el que se coordinaban operaciones navales en el mar Caspio, así como infraestructuras centrales destinadas a la reparación y mantenimiento de buques de la Armada iraní.

La nota castrense señala que el puerto era utilizado por Irán para sostener “actividades operativas” en la zona y que la ofensiva habría afectado tanto a las instalaciones como a las embarcaciones adyacentes.

La operación, según el comunicado, se llevó a cabo en estrecha coordinación entre los mandos de la fuerza aérea y la marina israelí desde un centro de mando aéreo en Israel.

Esta es la primera vez que las fuerzas armadas de Israel han atacado en esta zona de Irán, tanto en este conflicto como en la conocida como guerra de los doce días que llevó a cabo contra el país persa en junio de 2025.

Tras 20 días de intensos ataques de Israel a lo largo de territorio iraní, impactando desde sedes militares a enclaves de inteligencia o infraestructura nuclear, el número de fallecidos en la nación persa asciende al menos a 1.230, aunque esta cifra no ha sido actualizada desde el pasado 5 de marzo.

En total, quince personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, mientras que cuatro lo han hecho en territorio palestino.