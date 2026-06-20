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Soldados israelíes se congregan en una posición en la frontera entre Israel y Líbano, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Soldados israelíes se congregan en una posición en la frontera entre Israel y Líbano, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Por Agencia EFE

El Ejército israelí aseguró este sábado a mediodía que está “comprometido” con el alto el fuego suscrito con la milicia libanesá Hezbolá, pero que ha continuado atacando en el Líbano -y ha matado hoy a al menos a 7 personas- en supuesta represalia a proyectiles lanzados por el grupo libanés.

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