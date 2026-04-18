Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han “registrado avances”, pero un acuerdo final “continúa lejos”, afirmó el sábado el poderoso presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.
Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han “registrado avances”, pero un acuerdo final “continúa lejos”, afirmó el sábado el poderoso presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.
“Aún estamos lejos de cerrar el debate”, declaró Qalibaf en una entrevista con la televisión iraní. El presidente del parlamento participó la semana pasada en las negociaciones con Estados Unidos en Islamabad.
“Estábamos victoriosos sobre el terreno, el enemigo no había cumplido ninguno de sus objetivos e Irán también tenía el control del estrecho de Ormuz”, aseguró. “Si aceptamos el alto el fuego fue porque ellos habían aceptado nuestras demandas”.