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Afirmó que Irán solo aceptó el alto el fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril porque Estados Unidos lo había pedido. Foto: ATTA KENARE / AFP
Afirmó que Irán solo aceptó el alto el fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril porque Estados Unidos lo había pedido. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Redacción EC

Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han “registrado avances”, pero un acuerdo final “continúa lejos”, afirmó el sábado el poderoso presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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