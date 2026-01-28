Embajada venezolana en Moscú difunde dirección postal para escribir cartas a Maduro

Escuchar
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), eran traslados al tribunal federal en Nueva York el pasado lunes. Foto: EFE/ Stringer

Por Agencia EFE

La embajada de Venezuela en Rusia ha difundido una dirección postal para enviar cartas al depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, encarcelados en Estados Unidos.

