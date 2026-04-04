El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Puertas abiertas

“El centro no necesita maquillaje: necesita entradas. Abrir el primer piso es abrir la ciudad”.

    Adrián Campos Velit
    Por

    Estudiante de Arquitectura en la UPC

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Creímos que recuperar una ciudad era pintarla. Pero el Centro Histórico de Lima no se salvará cuando solo vuelva a verse, sino cuando vuelva a abrirse. El Plan Maestro del Centro Histórico (visión al 2035) lo define como un sector vital y orienta su recuperación integral. Prolima ya ha mostrado lo que significa poner en valor con ciudad: la Plazuela del Teatro, la iglesia de la Buena Muerte y la basílica menor de Santo Domingo; además, anuncia próximas intervenciones como Giacoletti y el antiguo hospital San Andrés.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.