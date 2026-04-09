Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El MLL informó que el partido político Cívico Obras recibió una multa de 24 750 soles por la colocación de obstáculos en la vía pública. Foto: gob.pe
El MLL informó que el partido político Cívico Obras recibió una multa de 24 750 soles por la colocación de obstáculos en la vía pública. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que el Partido Cívico Obras, de Ricardo Belmont, y Juntos Por el Perú, de Roberto Sánchez, fueron sancionados luego de vulnerar la intangibilidad del Centro Histórico de Lima, al realizar actividades proselitistas durante el cierre de campaña electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: