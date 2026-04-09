La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que el Partido Cívico Obras, de Ricardo Belmont, y Juntos Por el Perú, de Roberto Sánchez, fueron sancionados luego de vulnerar la intangibilidad del Centro Histórico de Lima, al realizar actividades proselitistas durante el cierre de campaña electoral.

El partido de Belmont fue multado con 24,750 soles “por la colocación de elementos y obstáculos en la vía pública, así como la falta de limpieza y recolección de residuos luego de haber realizado una concentración política en la Plaza San Martín”, informó la comuna.

En tanto, la agrupación de Sánchez recibió una sanción de 34,375 soles luego de realizar un mitin sin autorización municipal. Además de obstruir el paso tras estacionar vehículos en la Plaza Dos de Mayo, y por el imcumplimiento en la limpieza del espacio.

🗞️l Desde la Municipalidad de Lima iniciamos sanciones a partidos políticos que vulneraron la intangibilidad del centro histórico, con multas por ocupar vías, dejar residuos y realizar actividades sin autorización.



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Municipio intensificó vigilancia y fiscalización

Luego de estas sanciones, la Municipalidad dispuso el despliegue del personal de limpieza en las zonas afectadas. Además, intensificó la fiscalización, vigilancia y control de las principales avenidas y plazas del Centro de Lima.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/7UR9zE4scU — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 8, 2026

La comuna hizo hincapié en la intangibilidad del Centro Histórico de Lima. “Está prohibido realizar marchas, manifestaciones o concentraciones que puedan afectar la seguridad, el orden público o la conservación del patrimonio”, precisó.

Además, recordó que, según el Acuerdo de Concejo N° 026-2023 y el Decreto Supremo N° 003-2021-IN, está prohibido la instalación de estructuras y la ocupación de la vía pública.