Un trágico accidente de tránsito dejó cuatro personas fallecidas y seis heridas de consideración en el kilómetro 1064 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo Arequipa–Moquegua, a la altura del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa.

El siniestro ocurrió la mañana de este miércoles 8 de octubre e involucró a una miniván de placa VAN-966, perteneciente a la empresa Costanera Buss Perú S.A.C., y a un vehículo cisterna de placa BRK-818 con remolque VAU-984.

Minivan impactó contra camión estacionado. Foto: Facebook Moquegua Observadora

La miniván había partido de la ciudad de Moquegua a las 5:00 a.m. con destino a Arequipa, transportando 14 pasajeros, cuando colisionó por alcance contra la parte posterior del camión, que se encontraba estacionado al borde de la vía.

El impacto provocó que la miniván se despistara y quedara fuera de la carretera con graves daños en la parte delantera. Entre las víctimas mortales figuran tres varones y una mujer, incluido el conductor del vehículo menor. Las identidades aún no han sido confirmadas oficialmente.

Agentes de la Policía de Carreteras y personal de Covinca acudieron al lugar para realizar las labores de rescate. Los seis pasajeros heridos fueron trasladados inicialmente al Centro de Salud de Cocachacra, y posteriormente derivados al Hospital Regional Honorio Delgado (Arequipa) y al Hospital de Alto Inclán (Mollendo) debido a la gravedad de sus lesiones.

El conductor del remolcador, identificado como Efraín Cuyo Mamani (46), fue intervenido por las autoridades para las diligencias correspondientes. Su unidad, que presentaba daños en el parachoque posterior, fue hallada a unos 200 metros del punto de impacto.

La zona del accidente carece de señal telefónica e internet, lo que complicó las primeras comunicaciones de auxilio. La Policía Nacional se encuentra a la espera del representante del Ministerio Público para proceder con la identificación y levantamiento de los cuerpos, e iniciar las investigaciones sobre las causas del siniestro.

