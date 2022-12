Aeropuertos en regiones reanudaron sus operaciones tras ataques

Lima Airport Partners anunció ayer que todos los aeropuertos regionales han reanudado sus operaciones, excepto el de Andahuaylas (Apurímac), ya que su servicio no es comercial. No obstante, el aeropuerto de Arequipa no contará con vuelos nocturnos hasta por tres meses por haber sufrido destrozos por vándalos.