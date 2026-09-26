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Resumen

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Foto: Municipalidad Distrital de Manantay.
Foto: Municipalidad Distrital de Manantay.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Entre los 49 candidatos a gobernadores regionales que registran sentencias penales, Guillermo Cornelio Chino Mori ocupa el primer lugar, con 18 en total. Postula al Gobierno Regional de Ucayali por Alianza para el Progreso (APP) y busca retornar al escenario político luego de una serie de controversias, entre ellas una condena por el delito de negociación incompatible que incluso lo llevó a prisión.

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