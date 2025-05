Durante las próximas dos semanas se realizarán diversas pruebas en el nuevo aeropuerto como parte de la marcha blanca. Foto: MTC

Durante esta jornada, tres vuelos internacionales arribaron sin contratiempos, y otros cuatro despegaron rumbo a destinos como Buenos Aires, Punta Cana, Ciudad de México y Madrid. En total, se movilizaron cerca de 700 pasajeros entre llegadas y salidas, lo que representa apenas el 1% de la capacidad operativa estimada para la fase de prueba del nuevo aeropuerto, según cifras de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto.

Uno de los principales retos durante esta fase ha sido la confusión de algunos pasajeros, quienes por error se dirigieron a la antigua terminal de la avenida Faucett. Ante ello, LAP ha dispuesto un servicio gratuito de transporte entre ambas sedes. “Hemos trasladado a 150 pasajeros que llegaron equivocadamente a la antigua terminal, y también lo hicimos en sentido contrario”, informó Karla Urdiales, vocera de la concesionaria.

El primer vuelo en despegar durante este segundo día fue el de Arajet con destino a Punta Cana, que partió a las 3:00 a.m. del viernes 16 de mayo. Luego, el primer vuelo en aterrizar fue el de Air Europa, procedente de Madrid, que llegó a las 4:20 a.m. y despegó de regreso a las 10:20 a.m. Le siguió el vuelo de Volaris, desde Ciudad de México, que aterrizó a las 5:00 a.m. y partió a las 6:15 a.m. Más tarde, un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Buenos Aires arribó a las 8:00 p.m. y regresó a las 10:40 p.m.

El cambio al nuevo aeropuerto

Se espera que el traslado completo de operaciones se realice a partir de las 23:59 horas del 31 de mayo. Por lo que del 1 de junio hacia delante todas las aerolíneas comenzarán a operar exclusivamente en la nueva terminal, tras un cierre programado de 12 horas para facilitar la transición. Los vuelos originalmente programados para ese periodo serán reprogramados.

Cabe resaltar que, ambos aeropuertos continúan operando a la fecha, el nuevo de Morales Duárez y el actual de Faucett, hasta el día del cierre programado. Sin embargo, desde el 1 de junio, solo estará operativo el nuevo terminal de Jorge Chávez. Este nuevo terminal de cinco niveles de 270.000 metros cuadrados, valorizado en una inversión de aproximadamente 2.000 millones de dólares, tendrá 46 mangas de abordaje, frente a las 19 del actual, y tendrá una plataforma 100% operada de forma remota, lo que ayudará a alcanzar puntualidad y seguridad. Según LAP, los tomógrafos instalados para la inspección del equipaje son los más modernos del continente.

El nuevo aeropuerto contará con una amplia variedad de servicios comerciales, incluyendo una planta de combustible, hoteles de lujo y económicos, una zona de carga, un parque logístico, un estacionamiento de gran capacidad y más de 100 locales comerciales.

¿Qué pasará con el antiguo Jorge Chávez?

El destino del antiguo aeropuerto aún no está determinado, pero preliminarmente LAP ha informado que el espacio donde se estacionan los aviones no quedará en desuso, sino que seguirá cumpliendo la misma función donde también se podrán realizar trabajos de mantenimiento y se albergarán aeronaves por largos periodos.

Las instalaciones actuales del terminal, incluyendo la torre de control y la zona de check-in, no serán demolidas. En cambio, se evalúan diversas alternativas para darles un nuevo uso. Entre las posibilidades que se barajan están la habilitación de oficinas logísticas, espacios comerciales, centros médicos y áreas educativas, con el objetivo de aprovechar al máximo la infraestructura existente.

Lima Airport Partners planea adaptar una parte del antiguo terminal para el servicio de aviación privada, un sector que ha mostrado un crecimiento sostenido y que hasta ahora no contaba con una infraestructura especializada en el aeropuerto. La propuesta busca responder a esta demanda creciente y diversificar el uso del espacio disponible.

Acceso vehicular

Uno de los aspectos clave para la operación del nuevo aeropuerto es que, a partir del 1 de junio —cuando se concrete el traslado total de aerolíneas y pasajeros—, el ingreso será únicamente vehicular. LAP ha autorizado a tres empresas de taxi para operar dentro del recinto: Directo, Taxi 365 y Taxi Green. Además, la concesionaria del estacionamiento, Apparka, ha alcanzado acuerdos con las plataformas Uber y Cabify, cuyos vehículos podrán ingresar a la zona controlada de la terminal.

En paralelo, continúa la fase de prueba del servicio AeroDirecto, impulsado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Este servicio cuenta con rutas desde Quilca, el centro de Lima, el sur de la ciudad, el cono norte y Ventanilla.

Los buses tienen paraderos señalizados y equipados con códigos QR para acceder a información sobre horarios, mapas y conexiones con otros sistemas de transporte. Durante esta etapa inicial, las unidades circulan cada 45 minutos en tres turnos: de 5:00 a.m. a 9:00 a.m., de 12:00 m. a 3:00 p.m., y de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Ingresos para taxis

En el caso de los taxis, tanto los autorizados o los de aplicación, se han dispuesto tres zonas específicas para su operación dentro del nuevo aeropuerto:

Nivel 3 – Zona de desembarque con acceso directo al terminal: Los taxis de cualquier empresa o app tendrán una tolerancia de permanencia máxima de 10 minutos. Esta zona es solo para dejar pasajeros y tiene acceso directo a las zonas de check-in.

Vía libre – Zona de recojo y descenso rápido: Esta vía permitirá tanto dejar como recoger pasajeros, únicamente en las casillas debidamente señalizadas. También es vía peatonal y cuenta con paraderos de buses transporte público (AeroDirecto).

Nivel 1 – Solo para unidades autorizadas: Este nivel estará destinado exclusivamente a vehículos de transporte previamente autorizados por Lima Airport Partners (LAP).