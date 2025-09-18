La Cámara de Comercio de La Libertad mostró su rechazo frente a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga un nuevo toque de queda en Trujillo como medida para enfrentar la inseguridad. Ello, en un contexto de crecientes cifras de homicidios, extorsiones y atentados con explosivos a viviendas.

“Consideramos que medidas aisladas, como la declaración de estado de emergencia -que recientemente se ha ampliado y se viene aplicando desde abril de 2024-, no han tenido ningún resultado positivo, como lo demuestra el actual incremento del accionar delincuencial” , indicó la institución a través de un pronunciamiento.

Así, los empresarios exigen al Gobierno central la implementación de un plan nacional integral de seguridad ciudadana; además, sugieren que este debe con la participación y compromiso de todas las instituciones que administran la seguridad y la justicia, como la PNP, la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE, la Sunat, entre otros organismos públicos pertinentes. Asimismo, en las regiones se debe contemplar la participación de los gobiernos regionales, locales y la sociedad civil organizada, señalan.

El comunicado indica que este plan en referencia debe establecer estrategias de inteligencia, acciones tácticas y operativas articuladas de manera efectiva, y contar con los recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad, que incluyan dotación de tecnología, mayor equipamiento y logística, infraestructura adecuada, así como capacitación especializada en investigación criminal.

Ello, luego de que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, solicitara al Ejecutivo la aplicación del toque de queda en la provincia de Trujillo. Ante este pedido, el premier Eduardo Arana prometió plantear esa necesidad en la próxima reunión del Conasec (Comité Nacional de Seguridad Ciudadana).

Es así que ell jueves 25 de setiembre sesionará en Trujillo el Conasec para debatir este pedido.

La Cámara de Comercio de La Libertad considera que el toque de queda no es una medida que vaya a frenar la delincuencia, pues no combate la raíz del problema.

Señalan que esta medida restrictiva impactaría en distintas actividades como el transporte, los servicios, la producción nocturna de las industrias y las actividades logísticas propias de cada tipo de negocio.

“La aplicación de este tipo de medidas, sin una estrategia de fondo, no combate directamente a las organizaciones criminales, los actos extorsivos, homicidios o atentados con explosivos, entre otros delitos. Tales medidas no han demostrado ser una solución efectiva: las cifras de criminalidad no se han reducido significativamente y persisten los delitos de extorsión, sicariato, robo y atentados contra negocios”, manifiestan.

