En el distrito de Pimentel, ubicado en la provincia de Chiclayo, se develó la primera estatua en honor al papa León XIV en Lambayeque. El jefe de la Iglesia Católica tiene una especial relación con esta región donde se desempeño como obispo de Chiclayo entre los años 2013 y 2023.

La actividad se realizó el último 17 de octubre como parte de las actividades por el 105.° aniversario del distrito de Pimentel. Fue una emotiva ceremonia que se vivió en un ambiente festivo que contó con globos blancos y amarillos, los colores del Vaticano.

Ceremonia de develación de estatua se realizó el 17 de octubre.

La escultura tiene una altura de 2.60 metros y fue colocada a pocos metros del tradicional muelle del balneario, en el segundo malecón de Pimentel.

La estatua fue elaborada por el escultor Jaime Cachay, natural de Monsefú, artista conocido por su trayectoria en obras religiosas y monumentales en Lambayeque. Esta obra está hecha totalmente de fibra de vidrio y se apoya sobre un atril de madera.

El distrito de Pimentel forma parte del circuito Ruta Turística Caminos del Papa León XIV, un recorrido simbólico que busca fortalecer la fe y promover el turismo religioso en la región y que incluye los lugares donde Robert Prevost tuvo una especial relación.

En la ciudad de Chiclayo se está culminando la construcción de la escultura monumental del papa León XIV de 5 metros de altura, elaborada en fibra de vidrio y montada sobre un pedestal de 2 metros. El proyecto es ejecutado por el escultor chiclayano Juan Carlos Ñañaque Torres.