Un grupo de militares, pobladores y jóvenes llevaron banderas e izaron una de aproximadamente dos metros de largo en la isla Chinería en Santa Rosa, región Loreto tras la polémica cuando político colombiano colocó su bandera en territorio patrio.
En imágenes de Canal N, varios de nuestros compatriotas resguardados por las Fuerzas Armadas del Perú, llegaron a bordo de lanchas a esta parte y en arengas colocaron el símbolo patrio en un tronco que hizo la función de mástil.
