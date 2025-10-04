Con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad en las zonas rurales y promover prácticas sostenibles en las escuelas del país, el Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), inició la entrega e instalación de 65 sistemas de biodigestores en instituciones educativas de las regiones Cajamarca y Puno.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Gestión de Biodigestores, diseñado para atender a escuelas rurales que no cuentan con acceso a redes públicas de alcantarillado, garantizando así un manejo seguro y eficiente de los desechos.

Hasta el momento, se han instalado 22 biodigestores en Cajamarca y 23 en Puno, mientras que en octubre se prevé la distribución de 20 equipos adicionales en esta última región, con lo que se completará la meta prevista.

Minedu instala sistemas de biodigestores en escuelas rurales para garantizar salubridad y sostenibilidad ambiental. (Foto: Difusión)

Implementación y alcance

La implementación cuenta con el respaldo técnico de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME) y su instalación está a cargo de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondientes. En total, el proyecto beneficiará a más de 1,190 estudiantes puneños y cajamarquinos.

En Cajamarca, los 22 biodigestores serán distribuidos entre las Ugeles Cajamarca (6), Chota (6), San Marcos (4), Hualgayoc (3), Celendín (2) y San Miguel (1).En tanto, en Puno, se destinarán a las Ugeles Sandia (16), Moho (7), Azángaro (4), Chucuito (4), Melgar (4), Crucero (2), El Collao (2), Lampa (2) y Puno (2).

Tecnología y sostenibilidad

Los sistemas de biodigestores, fabricados en polietileno de 1300 litros, cuentan con cajas de registro de cemento con tapa, lo que permite su operación de forma segura, higiénica y sin impacto ambiental.

Más de 1,100 estudiantes serán beneficiados con nuevos sistemas sanitarios ecológicos del Minedu. (Foto: Difusión)

A diferencia de las letrinas o fosas sépticas tradicionales, estos equipos tratan las aguas residuales de manera eficiente, evitando la contaminación del suelo y promoviendo entornos escolares más saludables y sostenibles.

De esta manera, el Minedu reafirma su compromiso de cerrar brechas de infraestructura educativa y de impulsar soluciones ecológicas que contribuyan al bienestar de la comunidad escolar en todo el país.