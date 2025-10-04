Con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad en las zonas rurales y promover prácticas sostenibles en las escuelas del país, el Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), inició la entrega e instalación de 65 sistemas de biodigestores en instituciones educativas de las regiones Cajamarca y Puno.
LEE: El narco ‘Pequeño J’ cumplirá 9 meses de prisión preventiva en el penal de Cañete
Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Gestión de Biodigestores, diseñado para atender a escuelas rurales que no cuentan con acceso a redes públicas de alcantarillado, garantizando así un manejo seguro y eficiente de los desechos.
Hasta el momento, se han instalado 22 biodigestores en Cajamarca y 23 en Puno, mientras que en octubre se prevé la distribución de 20 equipos adicionales en esta última región, con lo que se completará la meta prevista.
Implementación y alcance
La implementación cuenta con el respaldo técnico de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME) y su instalación está a cargo de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondientes. En total, el proyecto beneficiará a más de 1,190 estudiantes puneños y cajamarquinos.
En Cajamarca, los 22 biodigestores serán distribuidos entre las Ugeles Cajamarca (6), Chota (6), San Marcos (4), Hualgayoc (3), Celendín (2) y San Miguel (1).En tanto, en Puno, se destinarán a las Ugeles Sandia (16), Moho (7), Azángaro (4), Chucuito (4), Melgar (4), Crucero (2), El Collao (2), Lampa (2) y Puno (2).
MÁS: Chiclayo: construyen impresionante estatua de 5 metros del papa León XIV
Tecnología y sostenibilidad
Los sistemas de biodigestores, fabricados en polietileno de 1300 litros, cuentan con cajas de registro de cemento con tapa, lo que permite su operación de forma segura, higiénica y sin impacto ambiental.
A diferencia de las letrinas o fosas sépticas tradicionales, estos equipos tratan las aguas residuales de manera eficiente, evitando la contaminación del suelo y promoviendo entornos escolares más saludables y sostenibles.
De esta manera, el Minedu reafirma su compromiso de cerrar brechas de infraestructura educativa y de impulsar soluciones ecológicas que contribuyan al bienestar de la comunidad escolar en todo el país.
TE PUEDE INTERESAR
- ‘El Monstruo’: ¿Qué se podrá encontrar en los cuatro celulares del delincuente y a quiénes incriminaría dicha información?
- Expulsan hacia Argentina al presunto brazo derecho del narco peruano ‘Pequeño J’
- Piura: SNI condena paro de pescadores que exigen cambio en cuotas de pota
- El perfil del peruano víctima de homicidio: ¿Dónde trabaja y qué edad tiene la mayoría de personas asesinadas?
- Elecciones 2026: Reniec informa que faltan 14 días para cierre del padrón electoral
Contenido sugerido
Contenido GEC