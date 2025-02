Ante este escenario, recurrimos a otro método: contactamos a tramitadores que ofrecían asegurar una cita en menos de 24 horas. Para ello, ingresamos a diversos grupos de Facebook con miles de seguidores, donde se anunciaban estos servicios. En esos mismos espacios, también encontramos a personas expresando su frustración: “¿Por qué nunca hay citas para pasaportes?”, preguntaban algunos. Otros respondían que llevaban meses intentando sin éxito.

Un usuario compartió su experiencia: “Estuve tres semanas intentando y nada. Contacté a una de estas personas y, en tres días, ya tenía mi cita en la oficina que quería”. La molestia entre los solicitantes era evidente. Otro comentó indignado: “¿Por qué pagamos al banco si luego no nos pueden dar el servicio?”.

Más de 15 usuarios diferentes ofrecen servicios para obtener citas en Migraciones.

Este Diario identificó al menos 25 grupos donde se ofrecen citas para obtener pasaportes en Perú. La mayoría de estos son de acceso público, mientras que otros requieren una evaluación previa del perfil antes de aceptar nuevos miembros. Se pueden encontrar bajo nombres como “Cita de pasaporte peruano”, “Cita para pasaporte en Perú”, “Pasaportes en 24 horas”, “Cita pasaportes Migraciones Perú” y “Pasaporte peruano en 24 horas”, entre otros. Estos espacios informales cuentan con comunidades que van desde 350 hasta más de 4.100 miembros.

La dinámica dentro de estos grupos es sencilla: usuarios que ofrecen servicios de gestión de citas publican anuncios, prometiendo conseguirlas en un corto plazo y compartiendo sus números de contacto. Los interesados suelen comentar las publicaciones solicitando más información o los contactan directamente por mensaje o llamada.

Para generar una cita, estos tramitadores solicitan datos personales como número de DNI, nombres y apellidos, fecha de nacimiento y el comprobante de pago del Banco de la Nación, necesario para obtener el pasaporte. Con esta información, inician la búsqueda de citas, un proceso que para muchos ciudadanos suele ser casi imposible de realizar por cuenta propia.

Según información oficial de Migraciones, mensualmente se disponen aproximadamente 70.000 citas y cada día se liberan alrededor de 2.000 a través de su página web. Sin embargo, estas no serían suficientes para la alta demanda, lo que lleva a muchos a pagar hasta S/120 -adicionales al pago de s/120.90 por el derecho al pasaporte- a intermediarios para asegurar un cupo. Para comprobarlo, accedimos a los servicios de un tramitador y, en el tiempo establecido, conseguimos una cita para fin de mes.

Anuncios en redes sociales para obtener una cita.

Una fuente de El Comercio reveló que las citas se liberan de manera restringida y sin previo aviso. Los tramitadores, explicó, pasan largas horas actualizando la página de Migraciones, incluso desde la madrugada, con la esperanza de encontrar una disponibilidad. Además, aseguró que si bien se liberan citas a diario, en la mayoría de los casos solo se liberan dos fechas por día.

Carlos Sernaqué Ipanaqué, jefe zonal de Lima de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, confirmó que existe una alta demanda de pasaportes en el país. En esa línea, aseguró que todas las personas que buscan acceder a él pueden hacerlo. Precisó que existen diversas modalidades para obtener este documento, entre ellas: la vía regular mediante citas programadas por la web, el trámite de pasaporte de emergencia, que se puede solicitar en cualquier oficina a nivel nacional hasta 48 horas antes del vuelo, y el trámite especial para quienes necesitan documentación ante una embajada por diversos motivos.

“Reitero que Migraciones viene atendiendo en todos sus puntos descentralizados a todas las personas que requieran este documento. Aquellas personas que necesitan obtener un pasaporte pueden ingresar a la agencia digital virtual de la entidad y conocer las modalidades de acceso disponibles”, declaró Sernaqué.

El vocero de Migraciones aseguró que todos los días se liberan citas, aunque no pudo precisar un horario específico en el que las personas puedan ingresar con seguridad a la web oficial y reservar una, sin depender de terceros para lograr concretar su trámite.

Respecto a los tramitadores, comentó que algunos recurren a la reserva de vuelos falsos para que sus clientes puedan acceder a un pasaporte de emergencia sin tener un viaje programado, lo cual constituye una práctica ilegal y un delito. A raíz de ello, el pasado 31 de enero se realizó un operativo en conjunto con la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú.

Si bien algunos tramitadores se dedican a buscar citas durante todo el día, otros usuarios han expresado su preocupación sobre la posible existencia de una mafia dentro de Migraciones que informa a terceros sobre la liberación de citas y horarios. Esto último fue descartado por el vocero de la entidad.

Sernaqué informó que cuentan con una oficina de integridad donde se pueden denunciar cualquier acción irregular. “Cualquier situación de irregularidad puede ser reportada a Migraciones. Contamos con órganos de control interno que pueden tomar medidas frente a cualquier conducta indebida de algún servidor o funcionario público”, enfatizó.

Obstáculos

El acceso al pasaporte peruano ha enfrentado diversos problemas en los últimos años. Uno de ellos fue el desabastecimiento de libretas para su emisión, como recordó Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú. Además, criticó la falta de verificación estatal sobre el correcto funcionamiento de los sistemas, lo que favorece la informalidad y empuja a los ciudadanos a recurrir a intermediarios.

“Si tenemos una autoridad que cuando le presentas un problema, en lugar de decir que analizarán la raíz para solucionarlo, te comentan que no es ilegal, estamos viendo simplemente si el asunto generará castigo o no. Están faltando a su función principal que es garantizar el beneficio al ciudadano”, declaró a El Comercio.

El experto propuso mitigar el problema mediante auditorías permanentes para identificar fallos y detectar cuentas que generen múltiples citas. “Se necesita una plataforma que garantice que cada ciudadano pueda gestionar su propio trámite tras efectuar su pago”, agregó.

José Manuel Magallanes, director del Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica Pulso PUCP, reconoció la alta demanda de pasaportes, pero destacó que en Perú el documento puede obtenerse el mismo día mediante trámite presencial, algo poco común en otros países de la región.

Por su parte, Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, resaltó que Migraciones presenta problemas con la emisión de pasaportes desde hace aproximadamente cinco años. “Ahora, a través de terceros, las personas están accediendo a citas, lo que es completamente irregular”, enfatizó.

Según Gaviño, Migraciones debe revisar las fallas en su sistema, desde la distribución de pasaportes y los espacios de atención hasta la comunicación y gestión de citas. “Deben entender mejor la demanda del servicio, abrir más puntos de entrega y mejorar sus canales de información”, señaló.

Sobre los tramitadores, indicó que han ocupado un espacio que no debería existir, generando mayores costos de transacción para los ciudadanos. “Cuando generas costos de transacción adicionales es porque no estás siendo eficiente. No tiene por qué haber un tercero entre el Estado y el ciudadano para poder obtener algo tan simple como una cita de atención” concluyó.