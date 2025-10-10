José Jerí juró como presidente de la República por sucesión constitucional luego que el Congreso aprobara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, y en su primer discurso en el cargo se enfocó en garantizar que luchará contra la criminalidad organizada y promover unas elecciones transparentes.

El inicio de su pronunciamiento estuvo marcado por un pedido de disculpas hacia los peruanos. “Hay que ser dignos y saber pedir perdón por los errores que hemos cometido y a todos ellos, las disculpas del caso, y la promesa de comenzar a construir y sentar las bases de un país que permita con la empatía, generar una reconciliación entre todos los peruanos”.

Jerí, en consecuencia, aseguró que como gobierno entrante y de transición deberá tomar acciones inmediatas contra la inseguridad ciudadana, al resaltar que el principal enemigo del Perú son las bandas criminales.

“Debemos declararle la guerra a la delincuencia y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación y todas las instituciones para justamente, no solo declarar la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas”, expresó.

El nuevo presidente que asume la jefatura del Estado destacó que su segunda prioridad será garantizar con transparencia la legalidad y neutralidad del proceso electoral del 2026.

“Los cargos no hacen a las personas, las personas pueden redefinir los cargos. Se me pueden criticar muchas cosas pero no mi voluntad de querer hacer las cosas y esa voluntad va a estar orientada justamente a esa declaratoria de guerra a la delincuencia, a garantizar un proceso electoral transparente, limpio y ordenado; y también garantizar y hacer todos los esfuerzos colectivos por la estabilidad”, manifestó.

José Jerí asumió la presidencia y dejó como titular del Congreso a quien fue el primer vicepresidente de la Mesa Directiva durante su gestión, Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular. Todo esto tras la aprobación de la vacancia por incapacidad moral permanente de Dina Boluarte.

El nuevo jefe de Estado resaltó que la crisis que atraviesa el Perú “pareciera que no tiene fin” con gobiernos que no terminan su mandato e instituciones debilitadas.

“Diferencias seguirán habiendo, inevitablemente, pero que sea el consenso y los acuerdos mínimos que podemos llevar entre todos los poderes aquellos que sean los que pasen a la historia y que hoy cambiemos de una vez por todas esa historia”, concluyó.