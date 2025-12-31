El JNE recordó que las agrupaciones observadas aún pueden subsanar o apelar dentro de los plazos establecidos. (Foto: Andina)
El JNE recordó que las agrupaciones observadas aún pueden subsanar o apelar dentro de los plazos establecidos. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El informó que 15 fórmulas presidenciales quedaron oficialmente inscritas para participar en las , luego de cumplir con todos los requisitos legales y no recibir tachas durante el periodo establecido por el reglamento electoral. La última agrupación en completar este proceso fue , que se suma así a la lista de partidos habilitados.

LEE: José Antonio Kast, presidente electo de Chile, visitará el Perú el 7 de enero del 2026, confirma José Jerí

De acuerdo con la resolución del JNE, la inscripción se concretó tras admitir a trámite las solicitudes de las fórmulas presidenciales y vencido el plazo para la interposición de tachas sin que se presentaran observaciones.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

Las organizaciones políticas que lograron inscribir sus planchas son:

  • Alianza para el Progreso (César Acuña),
  • Buen Gobierno (Jorge Nieto),
  • Un Camino Diferente (Rosario Fernández),
  • Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller),
  • Ahora Nación (Alfonso López Chau),
  • Podemos Perú (José Luna),
  • Fuerza Popular (Keiko Fujimori),
  • Juntos por el Perú (Roberto Sánchez Palomino),
  • Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera),
  • Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco),
  • Progresemos (Paul Jaimes),
  • Partido Morado (Mesías Guevara),
  • Perú Moderno (Carlos Jaico),
  • Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra),
  • Somos Perú (George Forsyth).

En contraste, otras organizaciones políticas continúan en periodo de tachas o esperan su inscripción definitiva. Partidos como País para Todos, Integridad Democrática, Cívico Obras y Democrático Federal mantienen sus listas presidenciales inadmisibles debido a observaciones formuladas por los , principalmente por errores formales o información incompleta.

Según el JNE, entre las principales faltas detectadas figuran inconsistencias en las actas de elecciones primarias, documentos con fechas incorrectas, incumplimiento de las normas de paridad, doble postulación de candidatos, firmas y huellas fuera de los parámetros exigidos, así como planes de gobierno incompletos.

MÁS: Propaganda engañosa en elecciones: el caso de Perú Primero y Martín Vizcarra en Piura

La autoridad electoral precisó que el proceso se desarrolla conforme al marco legal vigente y que las organizaciones observadas aún pueden subsanar o apelar dentro de los plazos previstos, mientras el escenario político comienza a definirse con miras a los comicios del 12 de abril de 2026, en un contexto de marcada fragmentación partidaria.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC