El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que 15 fórmulas presidenciales quedaron oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales 2026, luego de cumplir con todos los requisitos legales y no recibir tachas durante el periodo establecido por el reglamento electoral. La última agrupación en completar este proceso fue Somos Perú, que se suma así a la lista de partidos habilitados.

De acuerdo con la resolución del JNE, la inscripción se concretó tras admitir a trámite las solicitudes de las fórmulas presidenciales y vencido el plazo para la interposición de tachas sin que se presentaran observaciones.

Las organizaciones políticas que lograron inscribir sus planchas son:

Alianza para el Progreso (César Acuña),

Buen Gobierno (Jorge Nieto),

Un Camino Diferente (Rosario Fernández),

Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller),

Ahora Nación (Alfonso López Chau),

Podemos Perú (José Luna),

Fuerza Popular (Keiko Fujimori),

Juntos por el Perú (Roberto Sánchez Palomino),

Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera),

Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco),

Progresemos (Paul Jaimes),

Partido Morado (Mesías Guevara),

Perú Moderno (Carlos Jaico),

Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra),

Somos Perú (George Forsyth).

En contraste, otras organizaciones políticas continúan en periodo de tachas o esperan su inscripción definitiva. Partidos como País para Todos, Integridad Democrática, Cívico Obras y Democrático Federal mantienen sus listas presidenciales inadmisibles debido a observaciones formuladas por los Jurados Electorales Especiales, principalmente por errores formales o información incompleta.

Según el JNE, entre las principales faltas detectadas figuran inconsistencias en las actas de elecciones primarias, documentos con fechas incorrectas, incumplimiento de las normas de paridad, doble postulación de candidatos, firmas y huellas fuera de los parámetros exigidos, así como planes de gobierno incompletos.

La autoridad electoral precisó que el proceso se desarrolla conforme al marco legal vigente y que las organizaciones observadas aún pueden subsanar o apelar dentro de los plazos previstos, mientras el escenario político comienza a definirse con miras a los comicios del 12 de abril de 2026, en un contexto de marcada fragmentación partidaria.

