Rafael Belaúnde Llosa, precandidato presidencial del partido Libertad Popular, afirmó que uno de los objetivos centrales de la campaña electoral es impedir que posiciones extremas avancen a la segunda vuelta. Durante una entrevista en el programa Siempre a las ocho, de Milagros Leiva, señaló que la polarización ha sido “la causa de los problemas del Perú” y planteó que existe espacio para promover coincidencias políticas en materia económica y social.

Según indicó, la búsqueda de acuerdos debe orientarse a identificar “los puntos en común” entre fuerzas democráticas y a impulsar una agenda social pendiente. En esa línea, consideró que el proceso electoral requiere mayor responsabilidad institucional para evitar escenarios de fragmentación que dificulten la gobernabilidad en el próximo periodo.

“Creo que hay espacio ahora para una política que busque lo contrario, ver en qué nos parecemos, qué puntos en común tenemos y creo que, en torno a eso, es perfectamente tener acuerdos ahora en lo económico y en una agenda social que está postergada y es necesaria también” , dijo.

Belaúnde también detalló el incidente ocurrido días atrás, en el que un sujeto armado se acercó a su vehículo cuando salía de su propiedad para supervisar avances de una obra municipal vinculada al tendido de redes de desagüe. Relató que una motocicleta se interpuso en su camino y que el acompañante descendió portando un arma. Aseguró que el hecho estaría vinculado a la inseguridad ciudadana y que su reacción inmediata fue extraer su propia arma, la cual mantiene bajo el muslo al conducir.

Respecto a la difusión pública de la fotografía del vehículo impactado, explicó que la imagen fue enviada únicamente a su abogado para describir la magnitud del hecho. Añadió que no esperaba que circulara ampliamente porque, fuera de la política, él maneja un negocio privado y no busca perjudicar su actividad empresarial.

“Yo estuve todo el día metido en el terreno haciendo las diligencias, lo único que hice fue tomarme esa foto para mandársela a mi abogado para explicarle la magnitud de lo que ha pasado porque no entendía , pensaba que era algo mucho menor, pero no se me cruzó por la cabeza que iba a terminar circulando y se iba a armar todo un incidente”, explicó.

Rafael Belaúnde relata ataque sufrido. (Foto: Captura de YT/Siempre a las ocho)

El precandidato recordó que suele realizar visitas a obras desde tempranas horas de la mañana y que, en esos desplazamientos, a veces se moviliza sin acompañante. Asimismo, remarcó que su asistente suele acompañarlo solo en horarios más avanzados del día.

En el plano electoral, Belaúnde advirtió que, si un postulante concentra un alto porcentaje de intención de voto sin una correlación parlamentaria, podría generarse un escenario en el que el Senado quede bajo control de sectores de izquierda radical. Señaló que la nueva estructura parlamentaria podría potenciar ese riesgo y criticó que el Congreso no haya inhabilitado a quienes participaron en el golpe de Estado de 2022.

Finalmente, sostuvo que la prioridad del Gobierno actual debe ser asegurar un proceso “serio, transparente y seguro”, considerando el elevado número de aspirantes y el potencial de impugnaciones y denuncias durante la campaña.