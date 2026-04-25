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Roberto Sánchez propone nueva Constitución y alista acciones contra organismos electorales. (Foto: Andina)
Roberto Sánchez propone nueva Constitución y alista acciones contra organismos electorales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reiteró su propuesta de impulsar una nueva Constitución y planteó la participación de “agentes económicos, sociales, comunitarios y políticos” como parte de un proceso de reforma orientado a un “nuevo comienzo democrático”.

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