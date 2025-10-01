La presidenta de la república, Dina Boluarte, afirmó que el Perú seguirá apostando por “afianzar su democracia” y por mantener los 18 meses de crecimiento económico continuo.

Durante la ceremonia de inauguración de la XXIV Reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, la mandataria recordó que el sol peruano es la moneda más fuerte en la región y la inflación, la más baja.

“Perú seguirá apostando por afianzar su democracia, por seguir manteniendo estos 18 meses de crecimiento económico continuo, nuestra moneda es la más fuerte en la región, nuestra inflación es la más baja también”, expresó.

“Seguiremos apostando por un Perú que se coloque en la vitrina en el mundo para que así como ustedes, autoridades de alto nivel pongan el ojo en nuestro querido país”, agregó.

Boluarte Zegarra insistió en que “de manera sencilla, humilde, pero con convicción y responsabilidad” nuestro país sigue avanzando en su propio desarrollo, “sin descuidar acortar la pobreza multidimensional, el crecimiento del empleo formal” y teniendo una “economía responsable”.

La jefa de Estado también advirtió que si no se adoptan “actividades concretas y reales” desde cada uno de los países, dentro de algunos años estaremos viviendo una “crisis hídrica”.

“En esta crisis hídrica, y lo decimos desde la experiencia que Perú tiene, una de las causas, por ejemplo, es la minería ilegal. Perú es un país rico en minerales ricos. Tenemos cobre, oro, plata, litio, zinc, etc.”, manifestó.

“La minería ilegal se está ubicando en las cabeceras de cuenca y está matando el agua limpia que debe de llegar a las comunidades donde hay biodiversidad en las aguas y de las cuales se alimentan, como los peces, las algas”, añadió.

Finalmente, Dina Boluarte enfatizó que además del problema de agua, si no se hace un trabajo eficiente, otra gran crisis que sobrevendría sería la seguridad alimentaria.