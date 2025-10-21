A solo ocho días de haber jurado como primer ministro, Ernesto Álvarez y los integrantes de su Gabinete Ministerial se presentarán este miércoles a partir de las 4 p.m. ante el Congreso, donde expondrá la política general del gobierno de transición del presidente José Jerí (Somos Perú) y solicitará el voto de confianza.

En breve comunicación con El Comercio, Álvarez Miranda adelantó cuáles serán los ejes de su discurso ante el hemiciclo, uno de ellos, el principal, será la seguridad ciudadana.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“En esencia, [el discurso girará en torno] a medidas inmediatas a favor de la lucha contra la criminalidad, en especial la extorsión y el sicariato”, remarcó.

También -dijo- anunciará acciones a favor de la estabilidad económica y el destrabe de proyectos de inversión.

De igual forma, Álvarez señaló que durante su presentación ante el Congreso ofrecerá “las garantías para unas elecciones generales transparentes y pacíficas. Esto a fin de que el electorado se pronuncie por el programa de gobierno que desee”.

El último jueves, Álvarez informó que el gobierno declarará en estado de emergencia Lima y el Callao.

En el Parlamento, la mayoría de las bancadas ha evitado responder si brindarán o no el voto de investidura a Álvarez. Aunque sí han mostrado su conformidad con la formación del Gabinete y sus primeras acciones. Además, expresaron lo que demandan de la presentación.

Por ejemplo, el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo que el fujimorismo aún no ha tomado una postura sobre el voto de confianza y subrayó que esta se dará luego de escuchar la presentación de los ministros.

Añadió que el jefe del Gabinete “es un jurista de talla” y representa “una garantía” para que se den “elecciones limpias el próximo año”.

“Me parece que es un buen presidente del Consejo de Ministros, esa es mi opinión”, manifestó.

Rospigliosi también confirmó que la Mesa Directiva, que él conduce, aceptó la propuesta del expresidente del Tribunal Constitucional para presentarse ante el pleno este miércoles.

“No podemos generar caos”

A su turno, el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, afirmó que en las próximas horas su agrupación tomará una postura colectiva sobre el voto de confianza.

Sin embargo, a título personal, indicó que el propósito político del cerronismo era la vacancia de Dina Boluarte y tras haberse logrado esto, “no podemos generar más caos, ni perturbación”.

“Nosotros apostamos por dos ideas [como prioridades del Gabinete]: la lucha contra la criminalidad y el desarrollo económico en un contexto de paz. Si, realmente, escuchamos o percibimos eso, seguramente vamos a respaldarlo. Y sería infantil ser una oposición por oposición, votar en contra sin tener argumentos. Somos un partido que ha llegado a cierta madurez”, expresó en declaraciones a este Diario.

Flavio Cruz, portavoz de Perú Libre. (Foto: Congreso)

Cruz, además, consideró que el Consejo de Ministros “es técnico y de derecha”, al subrayar que no tiene representación de la izquierda.

“Es un Gabinete que tiene a personas con trayectoria en el sector público, pero para que sea de ancha base tendrían que estar todos los sectores, y no está la izquierda”, finalizó.

El vocero de Acción Popular, Edwin Martínez, señaló que su bancada espera que Álvarez Miranda dé un discurso “concertador y sencillo”.

“Que no venga con un trabajo muy técnico, porque la gente, la calle no le va a entender. Y que tenga la firmeza suficiente para, en pocas palabras, determinar una lucha frontal contra la delincuencia. ¿De qué adolece el Perú? De tranquilidad, de paz pública y de seguridad ciudadana. Si él garantiza que la lucha contra la delincuencia será frontal, va a contar con el voto aprobatorio de Acción Popular”, expresó a El Comercio.

Al ser consultado sobre los tuits que escribió el primer ministro en X, antes de jurar al cargo y de borrar su cuenta, Martínez respaldó el perfil de Álvarez, al sostener que “no es momento para tibiezas políticas”.

“El Perú está en un período crítico, entonces, quien asume un cargo ministerial está demostrando lealtad a la población. Que venga y que nos diga cómo va a empezar a reactivar los ejes económicos del país, que prácticamente están paralizados”, complementó.

En declaraciones a Sol TV, el portavoz de Avanza País, José Williams Zapata, sostuvo, a título personal, que él “sí le daría la confianza” al Gabinete Ministerial.

“Tenemos que escuchar, lo más importante es la seguridad, [ofrecer medidas] en contra de las extorsiones y del sicariato. Esta es la tarea más importante del gobierno. Se requieren medidas rápidas, efectivas y que sean medibles. No puede ser posible que ahora se esté amenazando, inclusive, a fiscales”, manifestó.

Esto en referencia a las amenazas que la fiscal Margarita Haro denunció estar recibiendo por parte de la organización criminal “Los Pepes SJL”.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de Alianza para el Progreso y de Somos Perú, que, junto con Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular y Avanza País, conforman el autodenominado Bloque Democrático, que tiene el control del Congreso y que sostiene a Jerí en la Presidencia de la República. Pero no respondieron a nuestras llamadas.

La reforma policial

El congresista Diego Bazán (Renovación Popular) dijo que su bancada todavía no ha decidido si dará o no el voto de confianza.

Afirmó que es “urgente y necesario” que el gobierno de Jerí aterrice la reforma de la Policía Nacional, que fue anunciada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, hace unos días.

“La inseguridad que vive hoy el país es incontrolable. Hemos pedido acciones inmediatas. Pero esto no va a cambiar sin una reforma a la Policía Nacional, esa es una exigencia fundamental. Hay policías investigados por estar involucrados en organizaciones criminales. Y, además, hay altos mandos con cuestionamientos. Lo mejor que puede hacer el Gabinete es remover a estos malos policías”, mencionó.

Diego Bazán, congresista de Renovación Popular. (Foto: Congreso)

En diálogo con este Diario, Bazán señaló que Álvarez, en su exposición ante el Congreso, también debe explicar cuál es el presupuesto para la continuidad de los grandes proyectos que dejó el gobierno de Boluarte Zegarra, así como si seguirán o no los rescates económicos a Petro-Perú, la empresa petrolera del Estado.

Lee también: Dos ministros del gabinete Ernesto Álvarez declararon que enfrentan casos penales

Por su parte, la parlamentaria Ariana Orué (Podemos Perú) sostuvo, a título personal, que el Gabinete Ministerial sí debe obtener el voto de confianza.

“Podemos Perú, como bancada, todavía no se ha reunido para hablar sobre este tema. Pero, a nivel personal sí considero que se debe apoyar, porque ya faltan pocos meses y estamos generando mayor inestabilidad”, manifestó.

Orué refirió que la administración de Jerí debe precisar en el pleno cómo ha encontrado el Estado y hacer un desmarque del gobierno de Boluarte.

“Sería lo ideal, que ellos [los ministros] informen sobre la situación actual del país, cómo han quedado las gestiones en las diferentes carteras”, complementó.

El portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, opinó que ante “tantos cambios” y la crisis política en el país, el Congreso “debería darle la confianza” al Gabinete Ministerial.

Montoya, en declaraciones a la prensa, señaló que espera que el primer ministro anuncie un mayor diálogo con la ciudadanía y medidas concretas en la lucha contra la criminalidad. Aunque advirtió esta situación, donde se percibe un desborde a la delincuencia, no va a tener solución “mañana”, sino que va a durar meses y que se “va a ir mejorando poco a poco”.

En diálogo con El Comercio, el congresista José Cueto (Honor y Democracia) señaló que Álvarez debe anunciar que el gobierno central dejará de darle dinero a Petro-Perú.

¿Quiénes no darán la investidura?

El portavoz de la bancada del Bloque Popular Democrático, Carlos Zeballos, informó que su agrupación no dará el voto de investidura al Consejo de Ministros.

“Nosotros ya hemos decidido no dar el voto de confianza, porque es más de lo mismo. Este Gabinete no ha tenido resultados, no hay una solución para los problemas que aquejan al país”, dijo a este Diario.

Zeballos remarcó que Álvarez debe centrar su discurso en la seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción.

“Ellos han asumido carteras donde se ha denunciado actos de corrupción, como en Salud, Educación y Transportes y Comunicaciones, entre otros. Tenemos que pedirle cuentas, qué es lo que van a hacer al respecto. Que no tapen lo que han dejado en los ministerios, sino que se investigue”, opinó.

El congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) indicó que no espera “nada” de la presentación del primer ministro.

“Este primer ministro ha sido vocero de Dina Boluarte en muchas oportunidades, ha estado en contra de la vacancia, ha criminalizado la protesta. Tenemos muchas personas que trabajaron en el gobierno anterior y que ahora están al frente de ministerios. Esta administración quiere dar medidas repetidas del régimen anterior”, cuestionó.