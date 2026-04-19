El presidente José María Balcázar llegó a Chiclayo para inaugurar proyectos de electrificación rural, pero aprovechó su visita para cuestionar el desempeño de los organismos electorales en el marco de las Elecciones Generales 2026. El mandatario aseguró que su gobierno cumplió con entregar todos los recursos necesarios para garantizar el desarrollo del proceso.

Durante su recorrido, el jefe de Estado expresó su preocupación por la lentitud en las investigaciones contra funcionarios vinculados a presuntas irregularidades.

“Lo único que reclamo es de que los entes competentes, que son la Junta Nacional y el Fiscal Anticorrupción, determinen de forma rápida realmente qué responsabilidad les recae a los funcionarios que están cuestionados” , declaró para Exitosa.

Balcázar subrayó que la transparencia del proceso electoral dependerá de la rapidez y rigurosidad de las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar. En esa línea, calificó como “imperdonable” cualquier error que genere dudas sobre la legitimidad de los comicios y exhortó al Ministerio Público a actuar con celeridad frente a las sospechas de fraude difundidas en algunos sectores.

En otro momento, el mandatario criticó la ejecución del presupuesto electoral, señalando que no se utilizó la totalidad de los recursos asignados.

“Nosotros le hemos dado todos los recursos económicos y me apena, más bien, de que no haya sido utilizado todo lo otorgado. Por lo cual, apenas una tercera parte han utilizado” , afirmó. Finalmente, reiteró que su gestión busca asegurar la estabilidad política de cara a la segunda vuelta y anunció la futura creación de una universidad en Olmos.

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