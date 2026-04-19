Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Balcázar advierte que errores en comicios son “imperdonables” y reclama mayor fiscalización. (Foto: Andina)
Balcázar advierte que errores en comicios son “imperdonables” y reclama mayor fiscalización. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente José María Balcázar llegó a Chiclayo para inaugurar proyectos de electrificación rural, pero aprovechó su visita para cuestionar el desempeño de los organismos electorales en el marco de las Elecciones Generales 2026. El mandatario aseguró que su gobierno cumplió con entregar todos los recursos necesarios para garantizar el desarrollo del proceso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.