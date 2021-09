Conforme a los criterios de Saber más

La noche del martes, el presidente Pedro Castillo brindó un breve mensaje a la nación donde mencionó temas sobre del bono Yanapay, el retorno del GLP al sistema de Fondo de Estabilización de Precios o la producción de la planta de Sputnik V. No obstante, no mencionó los cuestionamientos hacia sus ministros, principalmente de Iber Maraví (Trabajo) y Guido Bellido (PCM) y se limitó a señalar que el gabinete está en constante evaluación.

La politóloga Kathy Zegarra, y los analistas políticos José Carlos Requena y Andrés Calderón, evalúan el mensaje presidencial de cara al coyuntura actual.





1. ¿Cómo califica el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo? ¿Aprovechó o perdió una oportunidad?

Kathy Zegarra: Este mensaje es insuficiente tras un largo silencio que ha tenido el presidente. Los mensajes a la nación son importantes, sin embargo, no permiten las preguntas y repreguntas. En estos momentos hay varios cuestionamientos al gobierno en donde debe aclararlo tanto el mandatario o el premier. El mensaje ha sido conciso, ha hablado de cuatro temas en especial. Sin embargo, también ha dejado muchas dudas. Por ejemplo, saber cuán beneficioso es realmente el hecho de que el GLP está en este proceso de estabilización. Me parece que es importante que se clarifique los beneficios, los riesgos.

Lo segundo es el hecho de la producción de la vacuna Sputnik V que se produzca en el Perú, pero cuánto tiempo nos va a tardar. Muchos temas que son importantes no han sido desarrollados. Yo creo que respecto al mensaje a la nación, él ha logrado su cometido de posicionar unos temas, pero son insuficientes para este largo silencio.

Andrés Calderón: Fue un mensaje bastante pobre porque desaprovechó en mandar un verdadero mensaje que conecte con la población, se pierde entre anuncios, en aspectos que son quizás un poco más técnicos, pero los plantea de manera superficial, lo cual evidencia que no hay un verdadero plan de acción . Por otro lado, no manda un mensaje más emotivo o de algún tipo de bandera que levante y te marque el rumbo por donde se van a mover . Creo que el discurso ha sido bastante pobre, no aprovechó la oportunidad porque no manda ningún mensaje político estructurado .

José Carlos Requena: Le ha hablado a un sector que le preocupa, sobre todo, los temas económicos, más en el día a día. Sin embargo, el gran mensaje ausente ha sido el que está relacionado con los vacíos de su comportamiento. Yo creo que lo ha aprovechado para una especie de relanzamiento en el sentido de acudir a medidas efectistas. Sin embargo, en la foto completa creo que ha desaprovechado la oportunidad de enviar señales mucho más concretas en cuanto a la reactivación económica y a la promoción inversión privada se refiere.

2. ¿Cuáles fueron las principales ausencias en el mensaje a la nación?

Kathy Zegarra: Las principales ausencias que ha tenido, en primer lugar, son los cuestionamientos a sus ministros, hay una larga lista que es importante que se clarifique. Respecto a la situación de la pandemia, se ha hablado muy poquito sobre eso, de cuántas vacunas se han generado, cómo va el proceso de vacunación, cómo es el proceso de fortalecimiento económico y, en lo particular, creo que está mal que exista un silencio sobre los temas de género porque ya dentro de su gabinete hay muchos cuestionamientos sobre el machismo que pueda existir. Sería ideal escuchar en cómo disminuir la violencia contra la mujer.

Andrés Calderón: Por un lado, tratar de señalar algún tipo de prioridad que se manifiesta con propuestas muy concretas o gestos importantes. En el caso de Pedro Castillo no ha habido una propuesta concreta en el plan de retorno a clases, solamente se hablaba en un momento de que iban a impulsar proyectos en el ámbito social y educativo, pero no desarrolla nada sobre uno de los aspectos que algunas encuestas aparecen como uno de los temas principales.

Segundo, en el tema de reactivación económica no ha dado ningún mensaje que genera mayor confianza al sector de la economía, sobre todo la inversión privada. Simplemente ha mencionado la entrega de bonos, y pensar que la entrega de bonos puede generar una reactivación económica ya no es ingenuo, es negligente. Estas medidas son únicamente de corto plazo, que no pueden mover la economía de un país.

Lo tercero quizá que dentro de las perspectivas más políticas tendría que haber estado algún mensaje más concreto sobre puestos importantes que faltan cubrir como los directores del Banco Central de Reserva, o puestos que deban cambiar por los cuestionamientos que se están generado a su primer gabinete ministerial.

José Carlos Requena: La principal ausencia está en cómo se va a reactivar la actividad económica, más allá del uso de acciones como los bonos, creo que ese ha sido el punto más ausente, que está atado a diversas señales como la demora de ratificar el liderazgo (de Julio Velarde) en el Banco Central de Reserva y algunas señales mucho más concretas. En el campo político, sin duda, los cuestionamientos a su gabinete ha sido lo más ausente. No se sabe lo que será del ministro (de Trabajo Iber) Maraví, o bueno ya se sabe a estas alturas y es una situación que no tranquiliza. No dijo nada de los cuestionamientos al presidente del Consejo de Ministros (Guido Bellido). Entonces, por supuesto creo que el acompañamiento de sus principales operadores políticos ha sido lo ausente.

El presidente Pedro Castillo junto al titular del BCR, Julio Velarde. (Foto: @PedroCastilloTe)

3. Desde su punto de vista ¿Por qué no zanjó los casos de sus ministros cuestionados como Iber Maraví y Guido Bellido? ¿Fue suficiente que haya dicho que su gabinete está en constante evaluación?

Kathy Zegarra: No es suficiente que diga ello, lo menciono porque hay cuestionamientos válidos sobre Maraví por ejemplo y es importante que él (Pedro Castillo) como líder de la nación, que presente, que justifique por qué ha puesto a estas personas cuestionadas dentro el gabinete. No es suficiente decir que se debe hacer una evaluación.

Andrés Calderón: No, porque es un tema en el cual ya los principales actores políticos que pueden hacer control sobre el Ejecutivo, que son las fuerzas de oposición, han señalado que se tienen que ir tal y tal, han mencionado a Iber Maraví y al premier Bellido. La respuesta del presidente Castillo debió ser los cambios, amaino la situación o confronto y digo que se van a quedar tales ministros. Se queda un poco en la nebulosa, que es un poco el estilo de Castillo, el estilo del candidato, que da frases genéricas, pero no medidas concretas.

José Carlos Requena: No lo creo ¿Por qué no lo hizo? Es básicamente porque comparte todos los puntos de vista que se les cuestiona a estos ministros, no creo que pueda haber otra explicación, otra lectura. Porque efectivamente si en esta constante evaluación que menciona el presidente Castillo, no considera los serios cuestionamientos que hay sobre la mayoría de integrantes de su gabinete -como Maraví y Bellido-, pues claramente es que la evaluación que hace para él, es positiva.

Iber Maraví descartó que vaya a renunciar al cargo porque responderá la interpelación del Congreso. (Foto: archivo GEC)

4. ¿Cómo afecta su poco contacto con la prensa?

Kathy Zegarra: Es negativo, porque en la democracia es muy importante que el presidente o que la información esté lo más transparente posible para que los ciudadanos estén al tanto. El hecho de que el presidente no hable con la prensa evita que muchos cuestionamientos no sean esclarecidos. Pero eso no es suficiente, porque el poder que tiene la prensa para ampliar la información y canales para que un número mayor de ciudadanos pueda escuchar al presidente, son importantes. Los medios cumplen un rol fundamental con la democracia, es viable que vaya a varios medios de comunicación para obtener una mejor relación.

Andrés Calderón: Como cualquier periodista sabe, si un entrevistado o una persona no habla es porque oculta algo, mientras más callado se quede, más se va a investigar porque crecen las suspicacias. Por otro lado, porque él mismo debe darse cuenta que su popularidad puede irse cayendo y que algún momento va a necesitar ir a los medios de comunicación para dar mensajes más efectivos -quizá ahora no los tiene y por eso prefiere jugar a esconderse-, porque eventualmente necesitará hacerlo y sí que es no desarrolla esa práctica, cuando lo haga o cuando tenga que hacerlo en preguntas o conferencias, va a parecer poco auténtico.

Es casi lo mismo que pasó con Keiko, pidiendo perdón cuando no remontaba en las encuestas. Se nota que cuando alguien lo hace por voluntad propia, por transparencia, versus cuando lo hace por necesidad. El presidente Castillo se está poniendo él mismo en una situación donde se va a notar su falta de autenticidad.

José Carlos Requena: Habrá que ver bien, yo creo que el principal dolor de cabeza que plantea la prensa al presidente Castillo, tiene que ver con las numerosas relaciones casi a diario que salen y constante ausencia le priva de poder atender lo que son las principales dudas que mantiene la opinión pública sobre él. Para Castillo, sin embargo, no parece un espacio que vaya a estar en algún momento. No ha dado una entrevista larga, no ha dado respuesta a las preguntas de la prensa, más allá de espacios esporádicos, pero privilegia el tono de campaña. Ayer mismo digamos da el mensaje y queda ahí, y impide a la prensa que pueda hacer ejercicio de sus funciones para poder canalizar las demandas de la ciudadanía.

5. Teniendo en cuenta los cuestionamientos que hay contra el gobierno por su falta de transparencia ¿el camino son los mensajes a la nación o las conferencias de prensa?

Kathy Zegarra: Ambos, mientras mayores canales de comunicación existan, es mejor. Es importante siempre resaltar la importancia de la comunicación dentro del gobierno para con sus ciudadanos. Para ello el uso de mensajes a la nación, pero estos tienen un objetivo diferente de presentar políticas públicas específicas o posibles planes específicos, pero la conferencia de prensa tiene no solo ese objetivo sino para clarificar cuestionamientos que puede hacer la prensa. Ambos procesos tienen que ir de la mano más aún en un escenario de alta incertidumbre que puede disminuir a partir de la comunicación y la transparencia. Y si esta no lo realiza el gobierno, es negativo porque un gobierno abierto disminuiría la incertidumbre, relacionado a una alta comunicación con la prensa y con los ciudadanos.

Andrés Calderón: Creo que son complementarias, siempre puede haber mensajes cuando hay situaciones apremiantes, pero ahorita se le reclama respuestas. L a población no quiere mensajes unilaterales, hay cuestionamientos reales concretos que sólo se pueden satisfacer con preguntas específicas que haga la prensa o en conferencia en donde los reporteros puedan preguntar a quién da la conferencia , y eso es la clara omisión que estamos viendo. Eso es un cumplimiento del deber de él de estar rindiendo hacia la ciudadanía a través justamente de los medios de comunicación. Es más notorio lo de conferencias y entrevistas porque no las hace.

José Carlos Requena: Yo creo que es mucho más transparente y mucho más cercano poder responder no solo en conferencia de prensa, sino en entrevistas largas, que es algo que no ha sucedido hasta ahora lamentablemente. Son insuficientes los mensajes a la nación y habrá que ver si es el tono o la tónica que quiere incluir a su gobierno, pero es lo que ahora ha habido. Los mensajes a la nación son insuficientes porque creo que la interacción con la prensa te permite poder precisamente despejar todas las dudas y los anuncios puntuales que demanden o inician. Porque si tu dices por ejemplo que ‘los ministros están en constante evaluación’, corresponde preguntar qué evaluación hace al ministro A, o al ministro B. Otro ejemplo, ‘se va a construir la planta Sputnik V y luego el señor Cevallos dirá algo’, pues ahí toca dar más detalles y creo que la ciudadanía merece una información mucho más precisa.

