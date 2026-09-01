El Gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán por “incitar” a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente, así como su obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a cuyos inspectores ha negado en diferentes ocasiones el acceso a instalaciones nucleares.

A través de un comunicado difundido en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), la Cancillería peruana señaló que este último punto ha dificultado la verificación necesaria para evitar la producción de armas nucleares.

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Recordó que ha expresado en diversas ocasiones su “condena y profunda preocupación” por la delicada situación que amenaza la estabilidad en el Medio Oriente y que afecta gravemente la paz y seguridad internacionales.

También mencionó que el Perú ha venido observando con “creciente consternación” el deterioro de la democracia en Irán, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos.

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Refirió que de igual manera, nuestro país observa “con profunda preocupación” las severas restricciones impuestas por el régimen iraní, así como la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026.

Enfatizó que estos hechos contravienen principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, que no pueden estar sujetos a condicionamientos unilaterales, en el marco de la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar, y la preservación del medio marino, sin perjuicio de las repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

“En consecuencia, con base en su histórica vocación pacifista y en ejercicio de su indeclinable compromiso con el respeto al derecho internacional y la defensa de la democracia, el Gobierno de la República del Perú ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”, subrayó.

La Cancillería explicó que tras esta decisión, el Gobierno del Perú procederá de conformidad con las normas pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán



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“Con respecto a la protección de sus nacionales y sus intereses en Irán, y de acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de la que ambos Estados son partes, la decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas con Irán no entraña la ruptura de relaciones consulares, necesarias para velar por los nacionales de cada Estado y atender las demás funciones previstas en el artículo 5 de la misma Convención”, acotó.

“Cabe señalar que esta decisión ha sido comunicada a Irán mediante nota diplomática, a través de la Embajada de ese país en el Ecuador, que actúa como Misión concurrente ante el Perú”, sentenció.