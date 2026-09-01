La Cancillería peruana informó que nuestro país rompió relaciones diplomáticas con Irán. (Foto: Andina)
La Cancillería peruana informó que nuestro país rompió relaciones diplomáticas con Irán. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán por “incitar” a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente, así como su obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a cuyos inspectores ha negado en diferentes ocasiones el acceso a instalaciones nucleares.

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