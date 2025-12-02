El Poder Judicial programó para el viernes 19 de diciembre una audiencia en la que evaluará los pedidos presentados por Keiko Fujimori y otros implicados para ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la investigación del caso Cócteles.

Esto ocurre luego que en una instancia superior se descartara la inhibición solicitada contra el juez a cargo del expediente. Al ratificar su competencia, el magistrado sostuvo que el Nuevo Código Procesal Constitucional obliga al operador judicial a “velar porque la sentencia se cumpla según sus propios términos”, lo que habilitó la convocatoria formal.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La audiencia fue fijada para las 9:00 a. m. y se desarrollará de forma presencial en la sede de la Corte Superior Nacional especializada en delitos de crimen organizado, ubicada en la avenida Tacna, Cercado de Lima.

El juzgado ordenó que las partes procesales se presenten con 15 minutos de anticipación y notificó a las áreas correspondientes para asegurar el normal desarrollo de la sesión.

#CasoCocteles El Poder Judicial citó para este 19 de diciembre a una audiencia donde evaluará los pedidos de Keiko Fujimori y otros a fin de que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional que anular el caso Cócteles. @Politica_ECpe pic.twitter.com/yvUnTedILu — Karem Barboza (@karembq) December 2, 2025

La citación responde a los escritos enviados por los procesados para demandar la aplicación inmediata de la sentencia del TC 185/2025, que dejó sin efecto la investigación fiscal por presunto lavado de activos vinculada al financiamiento de Fuerza Popular en las campañas electorales desde el 2011.

Como parte de los actos preparatorios, el despacho judicial dispuso correr traslado al Ministerio Público para que formule observaciones, además de oficiar al Tribunal Constitucional para obtener copias certificadas del fallo y confirmar si existieron recursos o solicitudes adicionales que pudieran afectar su ejecución.

La resolución también ordena a la Dirección General de Defensa Pública designar abogados de oficio para los procesados que no cuenten con representación legal, con el fin de evitar retrasos o vulneraciones al derecho de defensa durante la diligencia.

El proceso adquiere especial relevancia debido a que la decisión que se adopte en esta audiencia podría marcar el cierre definitivo del caso Cócteles en el Poder Judicial.