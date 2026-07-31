Ollanta Humala permanece en el penal de Barbadillo desde el 2025 cumpliendo una sentencia que acaba de ser anulada por el TC. (Foto: Poder Judicial)
Ollanta Humala permanece en el penal de Barbadillo desde el 2025 cumpliendo una sentencia que acaba de ser anulada por el TC. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

Los abogados del expresidente Ollanta Humala solicitaron formalmente al Poder Judicial su inmediata liberación, luego que el fallo del Tribunal Constitucional anulara todo el proceso penal por presunto lavado de activos por aportes al Partido Nacionalista.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.