Keiko Fujimori justifica decisión de Fuerza Popular en contra de destitución de José Jerí

Keiko Fujimori- candidata presidencial de Fuerza Popular- justificó la decisión que adoptó su partido y bancada en contra de la censura y vacancia del presidente José Jerí, a raíz de las reuniones no registradas que sostuvo el somista con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

El fujimorismo no ha suscrito ninguna de las seis mociones de censura contra Jerí y tampoco la solicitud de vacancia presentada por Perú Libre.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Es muy lamentable estas reuniones poco transparentes que ha tenido el presidente Jerí, hace unos días el partido político y la bancada ha señalado que lo que necesitamos en estos momentos es un poquito de madurez, sobre todo porque estamos a 11 semanas de las elecciones”, manifestó desde Ucayali, donde la también excongresista realizó actividades proselitistas.

Fujimori Higuchi advirtió que “si hubiese información adicional o un tema de flagrancia”, inmediatamente Fuerza Popular “cambiaremos esta postura [de respaldo al mandatario]”.

“Nos mantenemos en esta posición y estaremos muy atentos, alertas. Lamentamos, sobre todo que hoy las noticias del país estén enfocadas en reuniones poco transparentes de Jerí, cuando lo que tenemos que hablar todos los peruanos y candidatos que estamos ahora en campaña es de las problemáticas de los ciudadanos y cómo haremos para enfrentarlas”, acotó.

El último viernes, en Chincha, Fujimori Higuchi dijo que apoyan a que las investigaciones a Jerí por sus reuniones no registradas “se realicen en el Congreso y en el Ministerio Público”.

La candidata presidencial refirió que, si hubiese “un hecho flagrante, por supuesto que estamos a favor de su vacancia, de su censura y de la búsqueda de una nueva persona”.

Además, remarcó que la decisión de no respaldar la destitución de Jerí “no la tomo yo unilateralmente”, sino los congresistas de su partido.

“Quieren poner a otro Sagasti”

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, dijo que las dudas sobre Jerí no han sido despejadas, y por ello, debe seguir siendo investigado en el Congreso, la Fiscalía de la Nación y en la contraloría “de la manera más transparente y rápida posible”. “Por ahora, creemos que ese es el camino”, agregó.

En comunicación con El Comercio, Galarreta explicó que la decisión de su partido se basa en que no se prestarán al juego de ciertos grupos, a los que calificó de “caviares”, “que quieren poner a otro [Francisco] Sagasti” en la Presidencia. “Si mañana aparece un hecho evidente y real y no solo un cargamontón mediático, tomaremos una posición firme”, remarcó el ultimo jueves.

Galarreta rechazó que el fujimorismo se haya comunicado con Jerí o con personas cercanas a su gobierno antes de tomar su decisión.

“Nosotros tomamos nuestras decisiones sin conversar con nadie. No estamos llevados de las narices por los medios […] Esas reuniones [las de Jerí] son impropias, absurdas y tontas, pero no por eso vamos a entrar en la competencia de mociones de quienes buscan ganar votos o quedar como ‘pseudo moralistas’”, finalizó.

Los únicos congresistas que no han firmado ninguna de las mociones de censura a Jerí son de Alianza para el Progreso, Somos Perú y Fuerza Popular.

Al cierre de esta nota, tomando en cuenta a los firmantes y las posturas de las bancadas, la censura a Jerí tendría el respaldo de 58 congresistas.

Lee también: José Jerí y sus versiones sobre sus reuniones con empresario chino fuera de Palacio de Gobierno

Más información

Para la admisión de una moción de censura en contra del presidente del Congreso o de toda su Mesa Directiva se requiere del voto de la mayoría de congresistas hábiles para votar, Es decir, 65 (si no se cuenta al encarcelado Guillermo Bermejo). Y para aprobar el fondo de la moción, mayoría simple de los presentes.

El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que sería “una irresponsabilidad pretender un cambio de gobierno a pocas semanas de las elecciones”.