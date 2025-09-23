Tras el éxito del Mundial de desayunos de Ibai Llanos, dos ‘influencers’ argentinos anunciaron una nueva competencia culinaria en formato virtual. Se trata del Mundial de la gastronomía, que seguirá la misma dinámica: países que se enfrentan como en una eliminatoria de fútbol, pero esta vez representados por un plato de fondo.

Los ‘influencers’ detrás de esta iniciativa son los argentinos Ailin Tokman y Andrés Simon, conocidos por sus videos de recetas a través de las plataformas “Las recetas de Simón” y “Recetas fáciles de Ailin Tokman”.

Ellos eligieron a 19 países que se enfrentarán en rondas, con la particularidad de la existencia de tres cruces triples para elegir a los que pasen a cuartos de final.

Cada país será representado por un plato, que, de momento, no ha sido anunciado, aunque en la descripción del video con el que anunciaron el Mundial se lee: “De Argentina con su asado a Japón con su onigiri, de México con tacos a Francia con boeuf bourguignon… el fixture está lleno de duelos picantes".

Este es el ‘fixture’ con el que comenzarán los octavos de final:

Venezuela vs. Japón

Perú vs. Cuba

España vs. Brasil

Argentina vs. Bolivia

Chile vs. Estados Unidos

Y los cruces triples serán:

Italia vs. Turquía vs. Uruguay

México vs. Ecuador vs. Francia

Colombia vs. India vs. Paraguay

La competencia iniciará este jueves 25 de septiembre. Al igual que con el Mundial de desayunos de Ibai Llanos, no hay un premio confirmado para el ganador.