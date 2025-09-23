Los influencers argentinos Ailin Tokman y Andrés Simón están detrás del Mundial de gastronomía . (Captura de pantalla)
Redacción EC
Redacción EC

Tras el éxito del , dos ‘influencers’ argentinos anunciaron una nueva competencia culinaria en formato virtual. Se trata del Mundial de la gastronomía, que seguirá la misma dinámica: países que se enfrentan como en una eliminatoria de fútbol, pero esta vez representados por un plato de fondo.

MIRA: Tomás de la Paz, el discípulo chileno de Gastón Acurio que lidera Yakumanka, el restaurante peruano más aclamado en Barcelona

Los ‘influencers’ detrás de esta iniciativa son los argentinos Ailin Tokman y Andrés Simon, conocidos por sus videos de recetas a través de las plataformas “” y “”.

Ellos eligieron a 19 países que se enfrentarán en rondas, con la particularidad de la existencia de tres cruces triples para elegir a los que pasen a cuartos de final.

Cada país será representado por un plato, que, de momento, no ha sido anunciado, aunque en la descripción del video con el que anunciaron el Mundial se lee: “De Argentina con su asado a Japón con su onigiri, de México con tacos a Francia con boeuf bourguignon… el fixture está lleno de duelos picantes".

(Captura de pantalla)
Este es el ‘fixture’ con el que comenzarán los octavos de final:

  • Venezuela vs. Japón
  • Perú vs. Cuba
  • España vs. Brasil
  • Argentina vs. Bolivia
  • Chile vs. Estados Unidos

Y los cruces triples serán:

  • Italia vs. Turquía vs. Uruguay
  • México vs. Ecuador vs. Francia
  • Colombia vs. India vs. Paraguay

La competencia iniciará este jueves 25 de septiembre. Al igual que con el Mundial de desayunos de Ibai Llanos, no hay un premio confirmado para el ganador.

