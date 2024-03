El enólogo Héctor Durigutti, quien está al frente de la bodega Durigutti Family Winemakers, estuvo de visita en Lima mostrando algunos de sus vinos elaborados en Argentina y España que causaron grata sorpresa. Nos cuenta que para la empresa es la vendimia número 22 y aunque no está en Mendoza se siente tranquilo y confiado por el gran equipo que tiene.

Los hermanos Héctor y Pablo Durigutti crearon esta bodega en el 2002 y son la primera generación que inicia la historia y legado en la producción de vinos en la familia.

Si bien cultivan en diversos valles en Mendoza, hace unos años pusieron énfasis en Luján de Cuyo, la zona histórica y cuna de los malbec más prestigiosos. Su línea Las Compuertas rinde homenaje a esta tradicional zona y los encuentran en la tienda de vinos Le Caveau.

Los hermanos Héctor y Pablo Durigutti crearon la bodega Durigutti Family Winemakers en el 2002. (Foto: Web oficial)

Otra de las líneas que compartimos en las instalaciones del encantador restaurante La Romántica fueron las de clásica etiqueta negra: Durigutti Blanc de Blancs 2023, un blanco expresivo a base de viognier en un 40% acompañada de sauvignon blanc, chardonnay y semillón. Algo goloso sin perder frescura, con post gusto a lima. Bonarda 2022 siempre nos traerá buenos recuerdos por esta noble y dúctil variedad, la más plantada en Argentina. Para terminar la línea mendocina un petit verdot 2022 marcado por la fruta negra.

Continuamos con las etiquetas españolas Raíces del Miño, vinos de aldea, que nos hicieron saltar de la silla. Los Durigutti tuvieron la audacia de irse a Galicia para elaborar vinos, específicamente en Ribeiro. Suena fácil pero no lo es. Los vinos más allá de los trámites burocráticos, deben contar con la aceptación de los habitantes de la comarca. Su primera cosecha (2017) no vio la luz pues Héctor no se sintió satisfecho. Es con su cosecha 2018 que sale a conquistar el mercado y no dudo que así será. Probamos tres vinos: Raíces del Miño treixadura, elegante y encantador, simboliza muy bien la variedad representativa de Ribeiro.

Seguimos con Cepas Autóctonas, un blanco coupage elaborado con treixadura, albariño, godello y solo un 1% de loureira, diverso y con varias capas para ir disfrutando. El cierre fue con Tinto Galaico 2018 fluido, refrescante y sabroso. Es tan diferente a lo que he probado. Se hace con brancellao, caiño longo y sousón, todas uvas autóctonas.

Los vinos de la línea Raíces del Miño solo fermentan con levaduras autóctonas, no se filtran ni clarifican. Los pueden comprar a través de Lamartrade.

Lee más en el blog “Destilando pisco”.