Los influencers gastronómicos están al día con las opciones más populares de la temporada. Puestos de comida al paso, ambulantes y calles repletas de buen sabor. Hay recomendaciones para todos los gustos: desde los que buscan platos marinos a venezolanos, pasando por la clásica cocina del mercado y opciones nocturnas. Descubre a dónde fueron Andrea Moori, Ariana Bolo y los chicos de Wariqueando.

EMOLIPOINT 23

¿Alguna vez has probado emoliente helado? La influencer Andrea Moori recomienda este puesto, ubicado en Lince, que ofrece una gran variedad de sabores: frutos rojos, mango, higo, naranja , maracuyá, etc. Además, ofrecen emoliente y quinua tradicional, maca y muchos sánguches (de pollo, con salchicha huachana, queso, torreja de verduras, etc).

Dir: Av. Petit Thouars cuadra 23 con Jr. Thomás Guido cuadra 3, Lince.

Horario: De lunes a sábado, de 5 p.m. a 10 p.m.

POINTS EN EL BARRIO CHINO

Si eres fan de los bocaditos chinos, Andrea Moori hizo una ruta por el Barrio Chino en el que encontró bocados salados y dulces. Primero fue a la Fábrica de Min Pao que ofrece siu mai, enrollado primavera, empanaditas y más. También estuvo en Tsukayama donde se especializan en mochis, probó min pao y cerró la visita con unos waffles al paso.

Dir: Barrio Chino, Centro de Lima.

PLATOS MARINOS

Ariana Bolo y su equipo fueron al Mercado Modelo para probar cuatro platos marinos en la cebichería El Paisa. Ofrecen tríos marinos desde S/.17 (que llegan con chilcano o chupe de cortesía), además de dúos a S/.16, y menús marinos desde S/. 12. Ellos pidieron dos tríos: uno que incluye arroz con mariscos, chicharrón de pota y cebiche; y le otro de chaufa de mariscos, chicharrón de pescado y cebiche.

Dir: Mercado Modelo de Lima - Puerta 1. Av. 28 de Julio 475, Centro de Lima.

Horario: abre de domingo a viernes.

EL REY DE LAS PAPAS

Visitaron el Mercado de Magdalena que describieron como “muy completo” ya que no solo hay puestos de comida y menú sino también varios restaurantes. Visitaron El rey de las papas que ofrece 3 variedades de papa rellena (la más pequeña desde S/.4,5). También visitaron El rey del lomo (con lomo saltado desde S/.22).

Dir: Mercado de Magdalena - Puesto 89. Jr. Bolognesi 504, Magdalena.

Horario: abre de 11 a.m. a 4 p.m.

EL WARIQUE DE LOS TAXISTAS

Así nombraron los chicos de Wariqueando a este puesto más conocido como el de la Tía Lili. Tiene más de 20 años como ambulante y, hace menos de 1 año, abrieron su local. Una buena opción nocturna para probar su especialidad: pollo frito con papas fritas y arroz (precio: S/. 13). “Un plato sencillo, pero muy rico y económico”, destacaron. En una pizarra, muestran una breve lista de otras opciones del día como hamburguesas de carne y picante de carne. Pueden pedir la comida para llevar, comer en la carretilla o en el local.

Dirección: Av. Paseo de la República 5255, Surquillo.

Horario: de lunes a sábado, de 7 p.m. a 11 p.m.

LA CALLE DEL HAMBRE: UNA CALLE LLENA DE GASTRONOMÍA VENEZOLANA

Fueron en busca de comida venezolana en esta calle repleta de puestitos con diferentes opciones. Probaron parrilla clásica (pollo, chorizo, morcilla y más) con salsa guasacaca (a base de palta); cachapa (preparada con maiz amarillo) rellena de queso y acompañada de carnes: y el pepito que es como un baguette con varios rellenos (carnes, huevo, queso, vegetales, etc.) y servido con todas las cremas que gustes.

Dirección: Prol. Pedro Miota 450, San Juan de Miraflores.