Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer, ha roto el Internet con su Mundial de desayunos, que suma ya varios millones de interacciones en sus diversas redes sociales. Y este lunes su competencia determinó a los clasificados a la ronda semifinal.
MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo
Perú, que compitió contra Ecuador en los cuartos de final, logró clasificar a la siguiente ronda, y ahora se enfrentará a Chile, que viene de vencer a España por amplio margen de votos.
Newsletter Provecho
La competencia de Ibai Llanos arrancó el 18 de agosto con 16 países en competencia, entre ellos 7 países sudamericanos, todos ellos aún en competencia.
En esta nota te contamos más de cómo van las rondas y qué se espera para los próximos enfrentamientos.
Fixture de “El mundial de los desayunos”
Esta es la tabla de enfrentamientos del Mundial de Ibai Llanos.
Con los votaciones hasta el cierre de cuartos de final, el ‘fixture’ para las semifinales quedó así:
Cabe destacar que las votaciones cerraron recién el lunes 1 de septiembre del 2025. El anuncio de clasificados lo hizo Ibai Llanos al mediodía de Perú:
Resultados de los votos de cuartos de final
Las votaciones de los cuartos de final quedaron así al cierre el 1 de septiembre del 2025:
- Perú vs. Ecuador
|País
|Plato elegido
|Votos
|Perú
|Tamal y pan con chicharrón
|8.161.000 votos
|Ecuador
|Bolón mixto y encebollado
|7.858.000 votos
- Colombia vs. Venezuela
|País
|Plato elegido
|Votos
|Colombia
|Arepa de pan y la arepa de maíz con queso
|1.764.000 votos
|Venezuela
|Arepa reina pepiada con empanada de carne mechada y Maltín
|2.757.000 votos
- España vs. Chile
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|España
|Tostadas con jamón ibérico
|1.117.000 de votos
|Chile
|Marraqueta con palta
|2.097.000 de votos
- Argentina vs. Bolivia
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Argentina
|Medialunas y facturas
|1.404.000 votos
|Bolivia
|Salteñas, pastel boliviano y api
|1.816.000 votos
¿Ya dejaste tu voto para esta competencia?
¿Cómo votar?
Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.
Para votar por Perú, deberás ir al apartado de comentarios de la publicación del ‘streamer’ y buscar el comentario de su cuenta oficial que dice Perú.
Debes darle ‘Me gusta’ al país que quieras respaldar:
¿Qué países compiten?
Los 16 países que fueron elegidos para el Mundial de desayunos: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.
Las rondas de enfrentamientos iniciaron así en los octavos de final:
- Argentina vs. Reino Unido
- España vs. Francia
- Estados Unidos vs. Bolivia
- Japón vs. Chile
- Ecuador vs. Guatemala
- Perú vs. México
- Colombia vs. Costa Rica
- Venezuela vs. República Dominicana
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Las mejores papas rellenas de Lima? La historia del famoso puesto en el Mercado de Magdalena
- ¿El mejor pan con pollo de Lima? 5 opciones imperdibles para los amantes de este clásico
- Conoce al peruano que se hará cargo de La Mar Madrid, el nuevo restaurante de Gastón Acurio
- ¿Una cafetería de “Harry Potter” en Lima? Así es la propuesta en San Isidro inspirada en el famoso mago
Contenido sugerido
Contenido GEC