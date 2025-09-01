La pizzería, cafetería, pastelería y trattoria Nina Pacha, ubicada en el distrito de Punta Hermosa, ha inaugurado un nuevo local de mayor tamaño para atender a los comensales y turistas. El restaurante, que inició sus operaciones en un espacio más pequeño, ahora cuenta con una capacidad ampliada para recibir a los residentes locales, así como a visitantes de distintas partes de la capital. La oferta gastronómica del establecimiento se centra en una combinación de las cocinas peruana, italiana y argentina.
El propietario, Ezequiel Lescano Moffatt, un chef de origen argentino, describe la propuesta del restaurante como una combinación de pasiones. “Niña Pacha significa Fuego y Tierra. Esta conjunción nos ha llevado a trabajar con pasión para complacer los más exquisitos paladares. Todo lo preparamos al instante, de manera que en nuestros potajes hay magia, sabor y color”.
Las pastas del restaurante se elaboran con una base de quesos italianos, como el Pecorino Romano, Grana Padano y Parmigiano-Reggiano. Además de las opciones saladas, Nina Pacha ofrece postres, entre ellos una tarta de queso que se prepara con ingredientes como huevos, crema de leche y harina. El restaurante también sirve café, cuyos granos provienen de zonas de cultivo en Cusco, Puno, Junín y Cajamarca.
El personal del restaurante, compuesto por 13 trabajadores, busca ofrecer una atención a sus clientes. El propietario señaló que el equipo funciona en armonía, lo que contribuye a la calidad del servicio. En el establecimiento, los clientes pueden consumir desde el desayuno hasta la cena. Se ofrece una combinación de café latte y un croissant.
Nina Pacha está ubicado en la esquina de la calle Punta Sal con Coronel Juan Valer Sandoval. El horario de atención del restaurante es de jueves a martes, desde las 8:00 a.m. hasta las 10:30 p.m. El local ha crecido para satisfacer la demanda de los clientes que buscan su propuesta gastronómica en el sur de Lima.
