La receta de arroz blanco aparentemente es una de las más fáciles, sin embargo, no es así, porque si no se pone las cantidades exactas no granea bien. Si estás buscando hacer un arroz rico para acompañar tus platillos, aquí te compartimos tres recetas y algunos secretos que te servirán.

Receta de arroz graneado

Ingredientes

2 tz. arroz

4 tz. agua

3 cda. aceite

1 diente de ajo molido

2 cda. cebolla blanca picada

sal

Preparación

Lava el arroz hasta que el agua salga blanca y déjalo secar durante una hora. En una olla, calienta el aceite y dora el ajo molido y la cebolla. Vierte cuatro tazas de agua y cuando dé el primer hervor, echa el arroz y la sal. Remueve y cocina a fuego fuerte. Cuando se comience a secar el arroz, baja el fuego al mínimo. Cocina hasta que el arroz se abra y el agua se seque completamente. Finalmente, pon un poco de aceite hundiéndolo con una cuchara.

Receta de arroz graneadito de A comer

A comer también recomienda lavar el arroz para quitarle el almidón, cambiar de agua de dos a tres veces. Luego picas un diente de ajo por cada taza de arroz. En una olla pon el aceite y el ajo picado y dejas que se dore para que suelte su sabor. Agrega el arroz y revuélvelo con el aderezo, luego cubres con agua (1/4 de taza más que las tazas de arroz) y sal al gusto. La recomendación es que quede ligeramente salado. Cuando rompe en hervor, lo tapas y le bajas al mínimo. Y listo.

Receta de arroz graneadito de Cocina sin mamá

La recomendación de ‘Cocina sin mamá’ es que por una taza de arroz, una más de agua (si haces una taza de arroz, sería dos de agua). Luego de lavar el arroz, en una olla pones un chorro de aceite y una cucharadita de ajo molido y las tazas de agua que correspondan. Dejas que hierva y cuando rompa en hervor recién pones el arroz, sal al gusto y lo dejas a fuego fuerte por dos minutos. Pasado ese tiempo, lo bajas al mínimo hasta que se seque el arroz con la olla tapada. Un tip es ponerle una cucharada de mantequilla mientras el arroz se está secando y luego lo revuelves.