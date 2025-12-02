Claro Perú reafirma su liderazgo al encabezar nuevamente el Ranking de Desempeño en la Atención de Reclamos del Servicio Público Móvil, publicado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), correspondiente al primer semestre del 2025.

En esta edición del ranking, Claro Perú obtuvo 17.5 puntos, superando la meta mínima establecida de 15 puntos y registrando un incremento respecto a los resultados del ranking del segundo semestre del 2024, en el cual alcanzó 17.3 puntos. Fue, además, la única empresa en superar la meta mínima en los resultados globales del ranking, situándose 3.8 puntos por encima que su competidor más cercano.

El OSIPTEL destaca que el mejor desempeño de Claro Perú fue registrado en los indicadores de solución anticipada de reclamos, motivación de la resolución y quejas fundadas. Ello motiva a Claro a seguir trabajando por reflejar mayor transparencia, empatía y enfoque en el usuario en sus procesos.

Estos resultados no solo destacan el liderazgo de Claro Perú en atención de reclamos, sino que también representan oportunidades para la compañía y los usuarios. Ello impulsa a Claro Perú a que a futuro emplee sus mejores esfuerzos para que los usuarios dispongan de medios eficientes, confiables, cercanos y proactivos para la atención de reclamos, más aún en un entorno donde dicha atención es fundamental para la satisfacción de los usuarios.

Fuente: https://www.gob.pe/institucion/osiptel/noticias/1298740-servicio-movil-asi-fue-el-desempeno-de-las-empresas-en-la-atencion-de-reclamos-segun-el-ranking-del-osiptel

PUBLIRREPORTAJE