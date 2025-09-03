¿Te has preguntado qué tan valiosa es la información que se recaba durante los Censos 2025? Nuestras respuestas permiten saber cómo vive la población y cuáles son sus verdaderas necesidades. Estos datos son clave para diseñar mejores políticas de desarrollo y lograr una distribución más eficiente de los recursos. Por ello, es fundamental responder con precisión. Si no tienes claro qué información contiene el cuestionario, aquí te lo explicamos.

En total, la cédula censal contiene 67 preguntas agrupadas en cinco secciones. Estas abarcan los siguientes aspectos:

Vivienda y hogar

De la primera a la tercera sección, las preguntas estarán relacionadas con las características de los materiales de construcción de la vivienda. También, cuántas habitaciones tiene y con qué servicios básicos cuenta, como energía eléctrica, agua y desagüe. Por ejemplo, el censista te consultará si el agua proviene de una red pública, cisterna, pozo u otra fuente, y el origen de la energía eléctrica.

Asimismo, los encuestadores preguntarán si la vivienda es propia, alquilada o cedida, y si cuenta con título de propiedad. Además, recogerán datos sobre el tipo de energía usada para cocinar, los electrodomésticos disponibles, el acceso a tecnologías (teléfonos, computadoras e internet), los vehículos que tenga la familia y la eliminación de basura o residuos sólidos. Igualmente, si algún miembro ha migrado a otro país.

Personas

Las dos siguientes secciones de la cédula censal recopilarán los datos completos de todos los integrantes (nombre, apellido, sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento), así como el parentesco con el responsable del hogar. Del mismo modo, registrará el nivel de educación alcanzado, acceso a equipos informáticos, celulares e internet, la situación laboral, modalidad de trabajo, las actividades económicas que desempeña y el tipo de seguro de salud con el que cuenta cada miembro.

Inclusive, se recogerá información sobre si algún integrante presenta dificultades físicas, sensoriales o mentales. En el caso de las mujeres en edad fértil, se consultará acerca de la cantidad de hijos que han tenido, cuántos se encuentran con vida y otros aspectos relacionados. La cédula incluye preguntas sobre la identificación étnica y las lenguas indígenas u originarias aprendidas en la niñez.

Recuerda que los Censos Nacionales 2025 son la única fuente oficial que recoge datos detallados sobre la población y las viviendas de cada rincón del país. Estos ayudarán a distribuir mejor los esfuerzos de las políticas públicas, los programas sociales y los recursos disponibles. Así que, antes que el censista toque tu puerta, ten a la mano los datos básicos de tu hogar y de quienes viven en él.

Los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas se realizan hasta el 31 de octubre, y tu participación es fundamental.

¿Quieres saber más? Ingresa a www.censos2025.pe.

Reportaje publicitario