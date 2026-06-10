Por Kenyi Peña Andrade

El cuidado de la salud se ha convertido en una prioridad para millones de personas que buscan mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades a través de hábitos saludables. En este contexto, la alimentación equilibrada y el adecuado aporte de nutrientes desempeñan un papel fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Entre las alternativas que suelen despertar interés se encuentra la suplementación, una práctica que puede contribuir a cubrir determinadas necesidades nutricionales cuando existe una deficiencia o una recomendación profesional. Su importancia cobra especial relevancia cuando se trata de proteger uno de los órganos más complejos y esenciales del cuerpo humano: el cerebro. Mantener una buena salud cerebral es clave para preservar funciones como la memoria, la concentración, el aprendizaje y el rendimiento cognitivo a lo largo de la vida. Por ello, especialistas han estudiado el impacto que ciertas vitaminas y nutrientes pueden tener en el funcionamiento del sistema nervioso y en la prevención del deterioro cognitivo. A continuación, conoce cuál es la vitamina que más suele asociarse con el cuidado del cerebro y qué beneficios podría aportar para mantener una mente saludable.