El cuidado de la salud se ha convertido en una prioridad para millones de personas que buscan mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades a través de hábitos saludables. En este contexto, la alimentación equilibrada y el adecuado aporte de nutrientes desempeñan un papel fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Entre las alternativas que suelen despertar interés se encuentra la suplementación, una práctica que puede contribuir a cubrir determinadas necesidades nutricionales cuando existe una deficiencia o una recomendación profesional. Su importancia cobra especial relevancia cuando se trata de proteger uno de los órganos más complejos y esenciales del cuerpo humano: el cerebro. Mantener una buena salud cerebral es clave para preservar funciones como la memoria, la concentración, el aprendizaje y el rendimiento cognitivo a lo largo de la vida. Por ello, especialistas han estudiado el impacto que ciertas vitaminas y nutrientes pueden tener en el funcionamiento del sistema nervioso y en la prevención del deterioro cognitivo. A continuación, conoce cuál es la vitamina que más suele asociarse con el cuidado del cerebro y qué beneficios podría aportar para mantener una mente saludable.

Harvard lo tiene claro: esta sería la vitamina clave para proteger tu cerebro

La psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Uma Naidoo, brindó unas declaraciones para la BBC, en la cual reveló que la vitamina que no debería faltar para proteger nuestro cerebro del envejecimiento es la vitamina B.

“La vitamina B-1, llamada tiamina, ayuda con las funciones celulares básicas y al metabolismo de diferentes nutrientes para ayudarnos a obtener energía. Un bajo nivel de tiamina puede provocar una función cognitiva deficiente, así como otros problemas en el cuerpo”, sostuvo la experta al inicio.

“La vitamina B-12, o cobalamina, es esencial para la formación de glóbulos rojos y el ADN, pero también apoya al sistema nervioso, el desarrollo y la función cerebral. Hace cosas más específicas como ayudar a descomponer la homocisteína, que es una proteína dañina para el corazón y que también puede conducir a algún tipo de demencia”, añadió.

Por último, no dejó pasar una de sus vitaminas preferidas, mencionando a la vitamina B-9, el ácido fólico, ya que ayuda al buen funcionamiento de los neurotransmisores y la salud cerebral. Además, produce la formación del ADN y beneficia la desintoxicación celular. “Con el solo hecho de comer verduras de hoja verde, que suelen ser ricas en ácido fólico natural de vitamina B-9, se puede mantener un buen estado de ánimo y una buena salud emocional”, sostuvo para dicho medio.

Estos son los alimentos que tienen Vitamina B 12

De acuerdo con la psiquiatra nutricional de Harvard, existen varios productos donde se puede encontrar la vitamina B, ideales para la alimentación diaria. De esta manera, dio a conocer una técnica, en la cual brinda una oración conocida como B.I.G. Y.E.S.S. (un gran sí) y este es el significado:

B: Beans (granos). Esta conformadas por porotos, lentejas, legumbres, entre otros.

I: se debe ignorar esta letra en este caso.

G: Greens (verduras). Cuenta con todas las verduras de hoja verde. Teniendo en cuenta que son ricas en ácido fólico.

Y: yogur lácteo. Contiene riboflavina (vitamina B-2) y vitamina B-12. Lo mejor es optar por el yogur natural o buscar opciones no lácteas que contengan estas vitaminas.

E: eggs (huevos). Específicamente huevos de pastura, ricos en biotina (vitamina B-7).

S: salmon (salmón). Rico en varias vitaminas B, incluyendo riboflavina (B-2), niacina (B-3), piridoxina (B-6) y cobalamina (B-12), todas beneficiosas para el cerebro.

S: sunflower seeds (semillas de girasol). Una de las fuentes más ricas de ácido pantoténico (vitamina B-5).

¿Cuántos tipos de Complejo B hay y para qué sirven?

- Vitamina B1 / Tiamina

Indispensable para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del organismo

- Vitamina B2 / Riboflavina

Prevención de trastornos hormonales y el dolor de garganta, y contribución a la generación de energía y desarrollo celular

- Vitamina B3 / Niacina

Ayuda a nivelar el colesterol en la sangre, y también se usa junto con otros tratamientos para los problemas de la circulación y la migraña

- Vitamina B5 / Ácido pantoténico

Mejora el funcionamiento del sistema inmune, el rendimiento atlético y previene los dolores de cabeza

- Vitamina B6 / Piridoxina

Evita la anemia, el riesgo de depresión y erupciones en la piel

- Vitamina B7 / Biotina

Auxilia para el correcto funcionamiento del metabolismo, el cuidado de la piel, mantenimiento de los tejidos, la pérdida de peso y los problemas cardíacos

- Vitamina B9 / Ácido fólico

Prevención de la anemia megaloblástica y perniciosa, malformaciones o anomalías congénitas graves en los recién nacidos y la depresión en adultos

- Vitamina B12 / Cobalamina

Ayuda a producir glóbulos rojos, ADN, ARN, energía y tejidos, además de mantener sanas las células nerviosas

Cabe resaltar, que si bien el consumo de Complejo B contiene múltiples beneficios detallados líneas arriba, no todas las personas lo asimilan igual, y podría causar efectos secundarios por ingerirse en exceso.