Resumen

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Las baterías de los autos eléctricos son cuestionadas por su degradación, pero el estudio de Geotab responde su verdadera vida útil. (Foto: Geotab)
Las baterías de los autos eléctricos son cuestionadas por su degradación, pero el estudio de Geotab responde su verdadera vida útil. (Foto: Geotab)
Por Redacción EC

La durabilidad de las baterías sigue siendo uno de los principales cuestionamientos al momento de pensar en un auto eléctrico. Sin embargo, un reciente estudio de la firma Geotab aporta datos concretos que ayudan a despejar esas dudas y deja una conclusión clara: su vida útil es mucho mayor de lo que se creía.

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