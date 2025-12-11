El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) publicó una nueva ronda de resultados correspondiente a 2025, con contrastes marcados entre los modelos evaluados. Mientras el Volkswagen Nuevo Tiguan y el Kia EV4 celebran la máxima calificación de cinco estrellas, los modelos Toyota Yaris Cross y Yaris Sedán/Hatchback apenas lograron dos estrellas, generando críticas hacia la estrategia de seguridad de la marca japonesa en la región.

Hay que tener en cuenta que tanto los modelos de Toyota como de Volkswagen son comercializados en el Perú. En cambio, el EV4 no está en el catálogo nacional de carros eléctricos.

Volkswagen Nuevo Tiguan: cinco estrellas con advertencias

Producido en México, el Volkswagen Nuevo Tiguan alcanzó cinco estrellas tras obtener 85,79% en protección de ocupante adulto, 80,96% en ocupante infantil, 79,69% en protección de peatones y 92,15% en asistencia a la seguridad. El modelo incorpora de serie seis airbags, Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y un conjunto completo de tecnologías ADAS, incluyendo Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), asistencia de carril y detección de punto ciego.

El nuevo VW Tiguan durante la prueba de impacto lateral. (Foto: Latin NCAP) / Latin NCAP

Las pruebas incluyeron impacto frontal, lateral, lateral de poste, latigazo cervical, protección a peatones y evaluaciones de sistemas activos. Sin embargo, Latin NCAP señaló puntos a mejorar. La organización indicó que el Tiguan mostró “estructura inestable combinada con un área de los pies inestable”, lo que afectó la puntuación frontal. Aun así, el desempeño en impactos laterales fue completo y la protección infantil resultó casi total, salvo por observaciones sobre el despliegue de la bolsa de aire de cortina en menores que viajan a contramarcha.

El organismo también destacó la decisión del fabricante de someter el modelo a prueba de forma voluntaria y la estandarización del equipamiento de seguridad en toda la región.

Kia EV4: sobresaliente en seguridad activa e infantil

El Kia EV4, fabricado en Corea del Sur, también obtuvo cinco estrellas, con 82,86% en protección adulta, 91,84% en infantil, 69,23% en peatones y 98,26% en sistemas de asistencia. Al igual que el modelo de Volkswagen, el EV4 ofrece seis airbags y un paquete completo de asistencias avanzadas, con AEB para ciudad, carretera y usuarios vulnerables, además de asistencia de carril y detección de punto ciego.

El Kia EV4 en la prueba de impacto frontal. (Foto: Latin NCAP) / Latin NCAP

La estructura mostró estabilidad en la prueba frontal, aunque Latin NCAP observó protección débil en el pecho del pasajero en la prueba de impacto lateral de poste. No obstante, el modelo destacó en seguridad infantil y en la instalación de Sistemas de Retención Infantil, con puntaje perfecto. La protección a peatones fue catalogada como irregular, pero las intervenciones del AEB compensaron el resultado general.

Toyota: dos estrellas que preocupan a Latin NCAP

El desempeño de Toyota fue el punto más crítico de esta ronda. Tanto el Yaris Cross (fabricado en Indonesia y Brasil) como los Yaris Sedán/Hatchback (producidos en Tailandia y Brasil) obtuvieron solo dos estrellas. Aunque todos incluyen seis airbags y ESC, Latin NCAP reportó deficiencias importantes, especialmente por la ausencia de tecnologías como AEB y sistemas de asistencia de velocidad.

El Yaris Cross en la prueba de impacto lateral. (Foto: Latin NCAP) / Latin NCAP

En el caso del Yaris Cross, el organismo explicó que la protección infantil se vio afectada por la “falta de un interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero” al instalar sillas a contramarcha, además del incumplimiento de señalizaciones obligatorias. Los Yaris Sedán/Hatchback, por su parte, mostraron “estructura y área de pies inestables” en las pruebas frontales, con protección marginal para el conductor.

El Toyota Yaris sedán en la prueba de impacto frontal. (Foto: Latin NCAP) / Latin NCAP

Latin NCAP critica directamente a Toyota

Los resultados motivaron declaraciones contundentes de las autoridades del organismo. Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, afirmó que Toyota mostró “un desempeño muy deficiente en muchos aspectos” y cuestionó que la marca haya “relajado tanto sus estándares internos”. Añadió que “Toyota no parece priorizar la seguridad en Latinoamérica y el Caribe como se esperaba”.

El Toyota Yaris hatchback durante la prueba de impacto lateral. (Foto: Latin NCAP) / Latin NCAP

Stephan Brodziak, presidente de la Comisión Directiva de Latin NCAP, reforzó la crítica, señalando que las dos estrellas obtenidas “profundizan un deterioro” en la oferta de seguridad de Toyota. Según dijo, “la región no puede esperar más” y la marca “tiene la capacidad técnica y los recursos para liderar en seguridad; es momento de que actúe en consecuencia”.