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Vista de las plazas traseras, con salidas de aire acondicionado. (Foto: Fernando Roca)
Vista de las plazas traseras, con salidas de aire acondicionado. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por GDA La Nación

La industria automotriz global atraviesa desde hace varios años una transformación profunda hacia la movilidad eléctrica, impulsada por la necesidad de reducir emisiones y por el avance tecnológico.

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