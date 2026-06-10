La industria automotriz global atraviesa desde hace varios años una transformación profunda hacia la movilidad eléctrica, impulsada por la necesidad de reducir emisiones y por el avance tecnológico.

En los últimos años comenzaron a verse señales más concretas, con la llegada de nuevas marcas especializadas en vehículos eléctricos y también con la apuesta de fabricantes tradicionales que empezaron a incorporar este tipo de tecnologías en su oferta.

En ese contexto, a medida que los autos eléctricos comienzan a ganar presencia en el mercado local, surgen distintas dudas entre los usuarios: desde cómo se cargan hasta por qué no utilizan una caja de cambios como los vehículos tradicionales.

La explicación a este último punto radica en el funcionamiento del motor eléctrico. A diferencia de un motor a combustión, que necesita trabajar dentro de un rango de revoluciones para entregar su mejor rendimiento, el motor eléctrico puede entregar torque (par motor) de forma instantánea desde el primer momento en que comienza a girar. El par motor, también conocido como torque, es la fuerza de giro que genera el motor; lo que hace que las ruedas empiecen a moverse.

Las baterías de los autos eléctricos son cuestionadas por su degradación, pero el estudio de Geotab responde su verdadera vida útil. (Foto: Geotab)

Esto significa que puede generar una gran cantidad de fuerza incluso a muy bajas revoluciones, sin necesidad de pasar por distintas marchas para optimizar la entrega de potencia.

Por eso, en la mayoría de los autos eléctricos no se utiliza una caja de cambios convencional, sino una transmisión de una sola relación.

Entre los principales beneficios de este sistema se destacan una mayor eficiencia energética, ya que se reducen las pérdidas al simplificar la transmisión y la potencia se entrega de forma más directa. Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también contribuye a optimizar la autonomía.

Además, al no contar con una caja de cambios tradicional, el conjunto mecánico es más liviano. Esto también impacta en el mantenimiento, que suele ser menor, ya que hay menos componentes sujetos a desgaste o posibles fallas.