Luego de una intensa segunda temporada, “House of the Dragon” se acerca a una nueva pausa. Y es que ya solo faltan dos episodios para que la serie derivada de “Game of Thrones” salga del aire hasta próximo aviso y probablemente la espera para ver nuevos episodios se extienda hasta el 2026.

Pero, mientras tanto, este domingo los fans podremos disfrutar de un capítulo semifinal que promete mucha pasión, inteligencia en las batallas y poderosos dragones en el medio de los dos bandos.

El séptimo capítulo de la segunda temporada de “House of the Dragon”, cuyo título todavía no ha sido revelado, será dirigido por el estadounidense Loni Peristere, quien tiene entre sus créditos series como “American Horror Story” y “Scream Queens”.

Si no quieres perderte ningún detalle de la semifinal de “House of the Dragon 2″, esto es todo lo que debe saber de cara a su estreno.

Hora de estreno de la semifinal de “House of the Dragon 2”

El séptimo episodio de “House of the Dragon 2” se estrenará este domingo 28 de julio. Estos son los horarios confirmados por país:

México: 19 horas

Guatemala: 19 horas

Bolivia: 21 horas

Panamá: 21 horas

Perú: 21 horas

Ecuador: 21 horas

Colombia: 21 horas

Chile: 22 horas

República Dominicana: 22 horas

Paraguay: 22 horas

Venezuela: 22 horas

Uruguay: 23 horas

Argentina: 23 horas

Tráiler oficial del capítulo

Este es el adelanto oficial del séptimo capítulo de la segunda temporada de “House of the Dragon”. Uno de los momentos más comentados del tráiler es la revelación del nuevo jinete de Seasmoke (Bruma), quien parece haber elegido a Addam Velaryon a pesar de su inicial miedo al dragón.

Dónde ver “House of the Dragon”

“House of the Dragon” forma parte del catálogo de HBO. Cada nuevo episodio de la serie se estrena en el canal a través de la televisión por cable, pero a la vez hay un estreno simultáneo en streaming en la plataforma oficial de la cadena: Max.

Puedes ver la serie en streaming en esta plataforma con un pago por suscripción de 19,90 soles mensuales por un plan básico. También puedes ver la serie en la señal de DirecTV y en streaming en simultáneo por su plataforma DGO, que tiene un precio de 49 soles mensuales (plan básico), 71 soles al mes (plan full con Paramount+), 81 soles al mes (plan full más L1 Max) y 790 soles anual (plan full con L1 Max).

Lista de episodios de “House of the Dragon 2″

Estos son todos los capítulos que hemos visto a lo largo de esta temporada:

Capítulo Título Duración Capítulo 2x01 “Un hijo por un hijo” 59 minutos Capítulo 2x02 “Rhaenyra, la cruel” 69 minutos Capítulo 2x03 “El molino en llamas” 67 minutos Capítulo 2x04 “El dragón rojo y el dragón dorado” 56 minutos Capítulo 2x05 “Regente” 63 minutos Capítulo 2x06 “Plebe” 68 minutos Capítulo 2x07 Por anunciar Por anunciar

¿Cuándo se estrena el capítulo final de “House of the Dragon 2″?

El último capítulo de la temporada se estrenará el domingo 4 de agosto.

El arco de los brujos de Qarth nunca más fue retomado después de la tercera temporada (Foto: Game of Thrones / HBO)