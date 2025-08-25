El fenómeno de la animación musical en Netflix sigue expandiéndose. Tras conquistar a millones de espectadores en los cines, “Las guerreras K-Pop” (“KPop Demon Hunters”) contará con una versión karaoke que acaba de llegar a la plataforma el 25 de agosto. La nueva versión de la cinta arriba al streaming luego de un evento limitado en cines que agotó funciones en distintas ciudades de Estados Unidos.

“Canta con las guerreras del k-pop” permite al público fan de la Maggie Kang, puedan interpretar desde casa las canciones originales que ya se han convertido en himnos globales. Es una versión que busca extender el impacto de su banda sonora con subtítulos que siguen las letras, a través de su relato original.

"Canta con las guerreras del K-pop" es la versión de la película con seguimiento musical, estilo karaoke, que ya está en el catálogo de Netflix.

Antes de su llegada al streaming, Netflix organizó una proyección especial de fin de semana con la edición ‘sing-along’ (karaoke) de la película. El evento se llevó a cabo los días 23 y 24 de agosto en más de mil salas de cine en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Logró acaparar sus funciones.

La celebración incluyó apariciones sorpresa en salas de Nueva York y Los Ángeles de parte de Arden Cho, May Hong, Ken Jeong, además de los cantantes REI AMI y Kevin Woo. También participaron los directores Maggie Kang y Chris Appelhans, junto a la productora Michelle L.M. Wong.

Desde su estreno el 20 de junio, “Las guerreras K-Pop” acumularon más de 180 millones de visualizaciones. Se ubicaron en el segundo lugar de las películas en inglés más vistas en la historia de Netflix. Además, el álbum de música oficial de la película se posicionó en el número 2 del Billboard 200 en la semana del 16 de agosto, con más de 3 mil millones de reproducciones globales.

Arden Cho, una de las protagonistas de la cinta, destacó lo especial que ha sido formar parte del proyecto en el podcast de Netflix, ‘Skip Intro’. “Fue increíble todo el amor que recibíamos. Y es que es una gran película”, señaló la actriz y cantante, quien además grabó un cover del tema “Free” junto a Cha Eun-woo.

“Miro mi carrera como asiática estadounidense, estando en Hollywood por muchísimos años, y esta película me hace sentir vista por el público. Hay mucha cultura coreana y este relato hermoso, pero al mismo tiempo, de unas chicas comunes”, agregó Arden Cho.

“Las guerreras del K-pop” se estrenará en la cartelera peruana el 23 y 24 de agosto.