“Peacemaker” Temporada 2, Capítulo 6: Hora de estreno confirmado

HBO Max ha confirmado la hora de estreno del capítulo 6 de la Temporada 2 de “Peacemaker”. Chris ahora se ha ido a otro universo. ¿A qué hora estará disponible en la plataforma de streaming el nuevo episodio? Aquí te lo contamos.
Hora de estreno del capítulo 6 de la Temporada 2 de “Peacemaker”
El capítulo 6 de la Temporada 2 de “Peacemaker” se estrena este jueves 25 de septiembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
- México: 7:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Chile: 9:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Paraguay: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. (hora peninsular).
Dónde ver la Temporada 2 de “Peacemaker”
- Vía HBO Max.
Puedes ver la segunda temporada de “Peacemaker” en exclusiva a través de HBO Max. El primer episodio se estrenó el 21 de agosto de 2025 y los nuevos episodios se lanzarán semanalmente cada jueves. Si ya tienes una suscripción a la plataforma, solo tienes que buscar la serie y comenzar a verla. También puedes verlo en DIRECTV (Ca. 524/ 1524 HD) y su plataforma streaming DGO.
¿Cómo ver la Temporada 2 de “Peacemaker”?
- Asegurarte de tener una suscripción activa a HBO Max.
- Acceder a la plataforma desde tu dispositivo preferido (smart TV, teléfono, tablet, computadora, etc.).
- Buscar “Peacemaker” en la biblioteca de series.
Sinopsis de la Temporada 2 de “Peacemaker”
La segunda temporada de “Peacemaker” tiene lugar un mes después de los eventos de la película de “Superman”. La sinopsis oficial nos dice que Christopher Smith, alias Peacemaker, descubre un mundo alternativo donde su vida es todo lo que siempre deseó: es un héroe respetado, su padre está vivo e incluso es una figura amorosa, y tiene una relación con su compañera de equipo, Harcourt.
Este descubrimiento lo obliga a confrontar su traumático pasado y a tomar el control de su futuro. Mientras tanto, Chris debe lidiar con las consecuencias de la primera temporada, incluida la venganza de Rick Flag Sr., el nuevo director de A.R.G.U.S., quien busca vengar la muerte de su hijo a manos de Peacemaker.
Lista de actores de la Temporada 2 de “Peacemaker”
El elenco de la segunda temporada de “Peacemaker” cuenta con varios actores que regresan de la primera temporada y algunas adiciones notables:
Reparto principal:
- John Cena como Christopher Smith / Peacemaker
- Danielle Brooks como Leota Adebayo
- Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante
- Jennifer Holland como Emilia Harcourt
- Steve Agee como John Economos
- Robert Patrick como August “Auggie” Smith / Dragón Blanco
- Nhut Le como Judomaster
Nuevas incorporaciones y personajes recurrentes:
- Frank Grillo como Rick Flag Sr. (un personaje que apareció en la serie animada Creature Commandos)
- Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux
- David Denman
- Tim Meadows como Langston Fleury
- Michael Rooker como Red St. Wild
- Isabela Merced como Kendra Saunders / Hawkgirl
- Nathan Fillion como Guy Gardner / Green Lantern
- Sean Gunn como Maxwell Lord
Tráiler de la Temporada 2 de “Peacemaker”
Ficha técnica de la Temporada 2 de “Peacemaker”
- Título original: Peacemaker
- Temporada: 2
- Género: Superhéroes, acción, comedia negra.
- Creador: James Gunn
- Basada en: Personajes de DC Comics
- Productora ejecutiva: James Gunn, Peter Safran, Matt Miller
- Productora: DC Studios, The Safran Company, Troll Court Entertainment
- Distribuidora: HBO Max
- País de origen: Estados Unidos
- Idioma original: Inglés
- Fecha de estreno: 21 de agosto de 2025
- Duración de episodios: Aproximadamente 45-55 minutos por episodio
- Número de episodios: 8
- Reparto principal: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick.
- Nuevas incorporaciones notables: Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Tim Meadows, Michael Rooker, Isabela Merced, Nathan Fillion, Sean Gunn.
- Calificación: TV-MA (para mayores de 18 años, por violencia extrema, lenguaje soez y contenido sexual)
- Estado: En emisión (a partir del 21 de agosto de 2025)
- Sinopsis: Un mes después de los eventos de la película de Superman, Christopher Smith, alias Peacemaker, descubre un mundo alternativo donde su vida es todo lo que siempre deseó, obligándolo a confrontar su pasado mientras lucha contra las consecuencias de la primera temporada.
