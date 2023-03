Pedro Pascal es un latinoamericano hecho y derecho. El actor protagonista de la exitosa serie de HBO Max, “The Last of Us” y de Disney Plus, “The Mandalorian”, fue invitado por LadBible para probar algunos de los snacks y compararlos con los que venden en su tierra natal, Chile.

En esta ocasión apareció junto a Jon Favreau donde compararon desde empanadas con McDonalds, así como también alfajores con galletas chochips.

Primero compararon Reese Big Cup Pieces con Super 8, dando como resultado ganador el dulce chileno. Por otra parte, continuaron las empanadas junto con McDonalds y el claro ganador fueron las empanadas.

El momento cumbre llegó cuando le dijeron a Pedro Pascal que comparara la Marraqueta con el sanguche de mantequilla de maní con mermelada ya que le repitieron que la salsa que tenía en la mano era avocado, pero Pedro resaltó varias veces que es palta.

Al final, tanto Pedro como Jon Favreau disfrutaron de muchos de los snakcs tanto de Latinoamérica así como también de los Estados Unidos.

Películas y series donde salió Pedro Pascal

Narcos (2015-2016): interpretó a Javier Peña en la serie de Netflix sobre la historia del narcotráfico en Colombia.

Game of Thrones (2014-2016): interpretó a Oberyn Martell en la popular serie de HBO.

The Mandalorian (2019-2022): interpretó al personaje principal en la serie de Star Wars de Disney+.

Wonder Woman 1984 (2020): interpretó a Maxwell Lord en la película de superhéroes de DC.

Kingsman: El círculo de oro (2017): interpretó a Jack Daniels en la película de acción y espionaje.

Prospect (2018): interpretó a Ezra en la película de ciencia ficción.

The Equalizer 2 (2018): interpretó a Dave York en la película de acción protagonizada por Denzel Washington.

If Beale Street Could Talk (2018): interpretó a Pietro Alvarez en la película dramática dirigida por Barry Jenkins.



VIDEO RECOMENDADO Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más prestigiosos de los últimos años por sus excelentes interpretaciones en series como Game of Throne, Narcos, The Mandalorian y The Last of Us. Conoce más sobre la vida de este actor chileno. (Fuente: América TV)