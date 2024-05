La legendaria cantante de “Material Girl” y “Like a Virgin”, Madonna, hizo de la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil) el paraíso de la música pop con un histórico concierto el 4 de mayo en el marco de la gira “The Celebration Tour”. Asistieron al espectáculo casi 2 millones de personas y duró dos horas y media.

Madonna, quien celebra sus 40 años en la música, brindó un espectáculo gratuito. Quienes no estuvieron entre la multitudinaria audiencia, pudieron acceder mediante plataformas de streaming para ver ver el concierto en vivo. En esta nota, te contamos dónde revivir el momento, que será recordado por sus fans para siempre.

Figuras importantes de Brasil, como Anitta y la drag queen Pabllo Vittar, fueron invitados al ‘show’. La primera desbordó sensualidad junto a la cantante de 65 años, mientras que la segunda estuvo en la última parte del espectáculo, cuando Madonna vistió la camiseta verdeamarela del equipo nacional brasileño.

Anitta y Madonna se presentan en el mismo escenario del concierto en la playa de Copacabana.

¿Dónde ver el concierto de Madonna en Río de Janeiro?

El concierto de Madonna en Brasil se visualizó en todo el mundo, debido a la mega producción del equipo técnico de O Globo, que filmó con 30 cámaras alrededor del escenario. Asimismo, se construyó una pasarela especial que estaba conectada entre el escenario hasta el hotel de la ‘Reina del pop’, de tal modo que la artista no tenía que pisar la calle.

Algunos vieron el concierto desde su casa mediante la señal exclusiva en Brasil de Globo Play, streaming de O Globo. Sin embargo, fuera del país, otros debieron acceder mediante un VPN. En en siguiente enlace, te contamos cómo ingresar al sitio de contenidos para ver el concierto de Madonna en exclusiva, usando una conexión externa.

Otra forma práctica de revisar el icónico concierto es mediante la tradicional plataforma de Youtube. En el canal Madonna: The Celebration Tour Files, está disponible el espectáculo completo, cuyo despliegue de recursos y vestuario fue inédito. Puedes ingresar mediante este link.

¿Cuál es el setlist de Madonna en la gira?

Madonna cantó los éxitos de su mejor época en el concierto de Río de Jainero, como “Like a Prayer”, “La isla bonita”, “Hung Up” y “Don’t Tell Me”. Otras canciones que cantó durante la gira mundial fueron “Nothing Really Matters”, “Everybody”, “Into the Groove”, “Burning Up”, “Open Your Heart”, “Holiday”, “Live to Tell”, “Erotica”, “Justify My Love”, “Hung Up”, “Bad Girl”, “Vogue”, “Human Nature”, “Crazy for You”, “Die Another Day”, “Mother and Father”, “Express Yourself”, “La Isla Bonita”, “Don’t Cry for Me Argentina”, “Bedtime Story”, “Ray of Light”, “Rain”, “Bitch I’m Madonna” y “Celebration”.