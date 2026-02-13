Adiós a Saúl Cornejo, arquitecto del sonido del rock peruano y autor de “Lo más grande que existe en el amor”

El rock peruano despidió el jueves último a uno de sus constructores más discretos y esenciales. Saúl Cornejo Ávalos —guitarrista, compositor, cantante, arreglista, productor e ingeniero de grabación— falleció a los 79 años, dejando tras de sí seis décadas de trabajo que recorren prácticamente toda la historia del género en el país. Su nombre quizá no solía aparecer en los titulares, pero está inscrito en la historia del rock que se hizo en este país como creador y responsable de innumerables discos, tanto de sus propias bandas (We All Together, Laghonia) como de los centenares de artistas locales que pasaron por su estudio.

Su historia comenzó en San Miguel, barrio limeño donde Saúl y su hermano Manuel —baterista— crecieron escuchando los vinilos de la invasión británica que llegaban al Perú en los años sesenta. Primero formaron The New Juggler Sound en 1965. Luego vino Laghonia, la revolucionaria banda de psicodelia, folk y latin rock con la que publicaron los discos Glue (1968) y Etcétera (1973), que con el paso de los años se volverían discos de culto, celebrados a nivel underground y hasta editados en el extranjero. Un material muy buscado por coleccionistas internacionales que confirman su carácter pionero.

Lima, 1965. Miembros de la banda The New Juggler Sound, más tarde conocida como Laghonia. [Foto: Laghonia / facebook oficial]

Miembros de la banda Laghonia, luego denominada We All Together [Foto: Difusión / Facebook Oficial]

En 1971 le llegó una popularidad más amplia con We All Together, proyecto donde los hermanos Cornejo se unieron a Carlos Guerrero (voz), Carlos Salom (teclados) y Ernesto Samamé (bajo) para desarrollar un sonido más accesible: luminoso, melódico, mccartniano, que navegaba entre covers bien elegidos y composiciones originales.

Allí compuso y cantó, entre otras, “Lo más grande que existe en el amor”, acaso la balada más bonita del cancionero rockero peruano, recordada tanto por su delicadeza lírica como por los elegantes solos de guitarra que definían su estilo: técnico, preciso, pero siempre al servicio de la emoción.

El hombre detrás de la consola

Sin embargo, su mayor legado no ocurrió frente al público, sino en la penumbra de los estudios de grabación. Bien pronto en su carrera, Cornejo se convirtió en una pieza fundamental de la infraestructura musical peruana. Su trabajo en MAG permitió que numerosos grupos registraran su música en condiciones profesionales. Continuó en IEMPSA, luego en Amigos, y más tarde montó sus propios estudios en Magdalena. Por sus manos pasaron artistas de registros muy diversos: desde Pedro Suárez-Vértiz hasta Manganzoides, de Libido a Amén, Mortem, Susana Baca y una lista interminable de artistas que consiguieron su mejor sonido gracias al buen hacer de Cornejo y la gente de su estudio. Como dato anecdótico, al músico le tocó registrar parte de la gira de Soda Stereo en 1987, cuando grabó en Perú algunos de los conciertos que integraron Ruido Blanco, el primer álbum en vivo del grupo argentino.

El archivo viviente

Coleccionista apasionado y conversador generoso, Saúl Cornejo era también un archivo andante. Conocía la historia del rock peruano porque él mismo la había construido, disco a disco. Desde 1965 —cuando era un adolescente en San Miguel fascinado por Liverpool— acompañó cada transformación del género: del beat a la psicodelia, del pop setentero al sonido alternativo de los noventa. Hace cuatro años, en la Casa de la Literatura, Saúl recibió un merecido homenaje como parte del valioso ciclo ‘Diamantes y Pedernales’.

Horas después de conocerse su partida, el Ministerio de Cultura lamentó su fallecimiento y lo describió como una figura fundamental del rock peruano cuyo trabajo influyó en generaciones de músicos. El rock peruano pierde al hombre que le dio forma desde la luz y en la penumbra de un estudio de grabación. Descanse en paz.