Adiós a Saúl Cornejo, arquitecto del sonido del rock peruano y autor de “Lo más grande que existe en el amor”

Laghonia. Saúl Cornejo tocando su SG de Luxe 1970 junto al bajista Ernesto Samamé. [Foto: Difusión / Facebook Oficial]
Por Oscar García

El rock peruano despidió el jueves último a uno de sus constructores más discretos y esenciales. Saúl Cornejo Ávalos —guitarrista, compositor, cantante, arreglista, productor e ingeniero de grabación— falleció a los 79 años, dejando tras de sí seis décadas de trabajo que recorren prácticamente toda la historia del género en el país. Su nombre quizá no solía aparecer en los titulares, pero está inscrito en la historia del rock que se hizo en este país como creador y responsable de innumerables discos, tanto de sus propias bandas (We All Together, Laghonia) como de los centenares de artistas locales que pasaron por su estudio.

